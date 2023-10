dinsdag 17 oktober 2023 om 11:13

Lotto Dstny heeft ploeg voor 2024 compleet na aantrekken Jonas Gregaard

Jonas Gregaard vervolgt zijn carrière bij Lotto Dstny. De 27-jarige Deen, die de voorbije twee seizoenen uitkwam voor het Noorse Uno-X, heeft een tweejarig contract getekend bij het Belgische ProTeam. Gregaard is de laatste aanwinst van Lotto Dstny voor 2024.

“Ik ben een allrounder met goede klimbenen”, vertelt Gregaard over zichzelf op de site van Lotto Dstny. “Indien ik mezelf moet vergelijken met iemand van Lotto Dstny zou ik zeggen Andreas Kron of Maxim Van Gils, maar zij zijn allebei wat sterker dan ik (lacht). Ik kijk er enorm naar uit om hen te helpen in de heuvelkoersen. Verder trek ik zelf ook graag in de aanval en hoop ik om af en toe in rittenkoersen op een eigen resultaat te mikken.”

Stéphane Heulot, de CEO van Lotto Dstny, is enthousiast over de komst van Gregaard. “Jonas weet wat het betekent om voor een kopman te werken en zal de ploeg helpen in de heuvelkoersen, maar hij zal in bepaalde wedstrijden ook een vrije rol krijgen en z’n kans mogen gaan in enkele rittenkoersen”, vertelt de Fransman. “Hij heeft veel ervaring en staat bekend in het peloton als een gerespecteerde ploegmaat. Daarom past hij uitstekend in dit team waar de ploeg op de eerste plaats komt, niet het individu.”

Uno-X

Uno-X had Gregaard graag willen behouden, maar de renner sloeg twee verbeterde aanbiedingen af. “We zijn niet tot een overeenstemming gekomen”, schreef Jens Haugland, algemeen manager van Uno-X, eerder op de eigen kanalen van het ProTeam. “Gregaard wilde wachten tot na de Tour, maar wij zeiden dat we het aanbod niet zouden veranderen en dat wij andere opties zouden bekijken. Jonas heeft het recht om ook zijn alternatieve opties te bekijken. Dat is in volledige overeenstemming gegaan. Het is een risico dat we allebei nemen.”

Gregaard is prof sinds 2019, toen hij zich na enkele maanden stage definitief aansloot bij Astana Pro Team. Hij zou in totaal drie jaar voor de Kazachse ploeg rijden. Daarna maakte hij de overstap naar Uno-X, waar hij meer resultaten ging rijden. Zo werd hij vorig jaar zesde in de La Route d’Occitanie – La Dépêche du Midi en zevende in de Ronde van Luxemburg. Dit jaar werd hij derde in een rit van de Ronde van Valencia en maakte hij zijn debuut in de Tour de France.

Selectie Lotto Dstny compleet

Met de komst van Gregaard is de selectie van Lotto Dstny compleet voor 2024. Eerder werd al bekend dat Lionel Taminiaux, Jenno Berckmoes en Henri Vandenabeele de ploeg volgend jaar ook versterken. Caleb Ewan (Jayco AlUla), Frederik Frison (Q36.5), Harry Sweeny (EF Education-EasyPost) en Michael Schwarzmann (Israel-Premier Tech) verlaten de ploeg. Het is nog niet bekend waar de toekomst van Rüdiger Selig ligt.