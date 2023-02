Lotto Dstny met Campenaerts, Vermeersch en Segaert in Le Samyn

Lotto Dstny rekent dinsdag in Le Samyn, de eerste Waalse wegkoers van 2023, op onder meer Victor Campenaerts, Florian Vermeersch en de kersverse prof Alec Segaert. Campenaerts was vorig jaar een van de hoofdrolspelers in Le Samyn en heeft iets goed te maken na een teleurstellend optreden in Omloop Het Nieuwsblad.

Campenaerts begon zaterdag met torenhoge ambities aan Omloop Het Nieuwsblad, maar kwam er in de finale niet aan te pas. De 31-jarige hardrijder kwam uiteindelijk slechts als 62ste over de streep, in een groep op net iets minder dan drie minuten van winnaar Dylan van Baarle.

Campenaerts krijgt dinsdag in Le Samyn de kans op sportieve revanche, maar zijn ploeg Lotto Dstny houdt met Florian Vermeersch nog een interessante troef achter de hand. De 23-jarige Vermeersch kon in Omloop Het Nieuwsblad een tijdje de latere winnaar Van Baarle volgen, maar blies zichzelf wel behoorlijk op en moest uiteindelijk genoegen nemen met een 43ste plaats in de daguitslag. In Kuurne-Brussel-Kuurne werd hij 32ste.

Verder rekent Lotto Dstny dinsdag op Cedric Beullens, Frederik Frison, Milan Menten, Jarne Van De Paar en Alec Segaert. Die laatste werd enkele dagen geleden vervroegd overgeheveld van het Development Team naar de hoofdmacht. De 20-jarige Segaert staat te boek als een absoluut toptalent, en kan zich wellicht al tonen in Le Samyn.

Selectie Lotto Dstny voor Le Samyn 2023 (28 februari)

Cedric Beullens

Victor Campenaerts

Frederik Frison

Milan Menten

Alec Segaert

Jarne Van De Paar

Florian Vermeersch