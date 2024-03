woensdag 6 maart 2024 om 09:22

Arnaud De Lie gaat niet meer van start in Parijs-Nice

Zoek in de vierde etappe van Parijs-Nice niet meer naar Arnaud De Lie. De sterke sprinter heeft nog te veel last van de naweeën van zijn valpartij in Le Samyn. “Arnaud keert nu terug naar huis om zich voor te bereiden op zijn volgende wedstrijden”, laat zijn ploeg Lotto Dstny weten via X.

De Lie kwam een week geleden op een ongelukkige manier ten val in de Waalse eendagskoers Le Samyn. De sprint- en klassiekerkopman van Lotto Dstny leek na materiaalpech terug te keren in het peloton, maar ging op hoge snelheid onderuit in een bocht. Een zichtbaar gefrustreerde De Lie wees met een beschuldigende vinger naar de wedstrijdjury, stapte vervolgens wel weer op de fiets, maar gaf er niet veel later alsnog de brui aan.

De Lie hield geen serieuze blessures over aan zijn val, maar had wel last van de nodige schaafwonden. De jongeling maakte zich echter geen zorgen voor Parijs-Nice en begon naar eigen zeggen pijnvrij aan de Franse ronde. In de eerste ritten liep het echter niet naar wens voor De Lie en dus besloot de krachtpatser zich niet te mengen in het sprintgeweld.

En nu heeft De Lie – in samenspraak met zijn ploeg – besloten om de ‘Koers naar de Zon’ al na drie dagen te verlaten. “Na een valpartij in Le Samyn voelt Arnaud zich nog niet 100%. Met de voorjaarsklassiekers in het achterhoofd is het niet verstandig om nu door te gaan. Hij keert nu terug naar huis, waar hij zich zal voorbereiden op de volgende wedstrijden”, meldt Lotto Dstny.

Op tijd klaar voor Milaan-San Remo?

De volgende wedstrijd van De Lie is normaal gesproken Milaan-San Remo (16 maart), al is het nu wel de vraag of de ‘Stier van Lescheret’ zich na zijn opgave in Parijs-Nice nog op tijd kan klaarstomen voor de Italiaanse klassieker. De Lie is met zijn snelle sprint normaliter een van de kanshebbers op de zege in ‘La Primavera’.