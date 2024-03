maandag 25 maart 2024 om 18:45

Definitief: Arnaud De Lie maakt kruis over voorjaar

Update Lotto Dstny heeft Arnaud De Lie niet opgenomen in de definitieve selectie voor Dwars door Vlaanderen. De ploeg zet zo een eerste stap in de programmawijziging van de Waal.

In Gent-Wevelgem kreeg De Lie af te rekenen met een offday, nadat hij ook in de E3 Saxo Classic al niet in het stuk was voorgekomen. “Daar moeten we goed naar gaan kijken en ergens een beslissing gaan nemen. Dit is niet de normale Arnaud. We zullen met verschillende partijen moeten kijken hoe het nu verder moet. We gaan verschillende onderzoeken laten doen. Die jongen moet gewoon resetten”, klonk het na Gent-Wevelgem bij ploegleider Nikolas Maes voor onze microfoon.

Daarmee hintte Maes ook al op drastische wijzigingen. En het skippen van Dwars door Vlaanderen lijkt daarin de eerste beslissing. Ook de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, de Brabantse Pijl en Amstel Gold Race staan nog op zijn voorlopige programma.

Victor Campenaerts lijkt nu de man om naar uit te kijken bij de Belgische ploeg, al kan ook Jenno Berckmoes – straf in de Coppi e Bartali – knappe troefkaarten voorleggen. Verder staan ook Cedric Beullens, Jasper De Buyst, Pascal Eenkhoorn, Alec Segaert en Brent Van Moer op de deelnemerlijst.

UPDATE 18.45

Lotto Dstny laat in een persbericht weten dat De Lie ook alle resterende klassiekers van zijn programma schrapt. Die beslissing is gemaakt na overleg met het management en de performance staf van Lotto Dstny. Volgens de ploeg kende De Lie enkele setbacks in zijn opbouw, zoals ziekte na het trainingskamp in januari, de bewuste val in Le Samyn en het missen van Parijs-Nice. De Lie neemt nu wat tijd om te resetten en opnieuw op te bouwen richting de tweede helft van het seizoen.