Openingsweekend: Lotto Dstny kondigt selecties met De Lie op ludieke wijze aan

Lotto Dstny heeft de selecties voor het Vlaamse openingsweekend bekendgemaakt. Dat deed het ProTeam op ludieke wijze, met een filmpje. In de video is te zien hoe een omroeper vanuit een voorrijwagen de namen van de geselecteerde renners één voor één opleest. Arnaud De Lie voert het team zowel in de Omloop Het Nieuwsblad als Kuurne-Brussel-Kuurne aan.

De Lie, een van de revelaties van vorig seizoen, kende ook een uitstekend begin van 2023. De oersterke sprinter wist al drie keer te winnen – eerst in de Clàssica Comunitat Valenciana 1969, daarna tweemaal in de Ster van Bessèges – en voegde vervolgens de Omloop Het Nieuwsblad toe aan zijn programma. Lotto Dstny kan in de eendaagse ook rekenen op Brent Van Moer, Cedric Beullens, Florian Vermeersch, Frederik Frison, Jasper De Buyst en Victor Campenaerts, die een groot doel van de Omloop heeft gemaakt.

In Kuurne-Brussel-Kuurne komt De Lie dus weer in actie. Opnieuw zal hij Van Moer, Vermeersch en De Buyst aan zijn zijde vinden, maar de rest van de selectie is op zondag anders dan op zaterdag. Ditmaal zullen namelijk ook Arjen Livyns, Liam Slock en Matthijs Paasschens van de partij zijn. De Lie deed in 2022, zijn eerste jaar als prof, ook al mee aan KBK. Hij eindigde toen als 92e.

