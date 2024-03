dinsdag 12 maart 2024 om 11:31

Lotto Dstny geeft met video inkijkje in revalidatie Florian Vermeersch: “Hoop in juli of augustus weer te koersen”

Florian Vermeersch is nog maanden out vanwege een dijbeenbreuk, opgelopen bij een val in de Vuelta a Murcia. Momenteel werkt hij hard aan zijn herstel. De klassiekerspecialist hoopt in juli of augustus weer te kunnen koersen. Dat zegt hij in ‘The Comeback’, een korte film die Lotto Dstny maakte over zijn revalidatieproces.

“De moeilijkste momenten zijn al achter de rug. Vooral de eerste tien dagen in het ziekenhuis waren heel moeilijk: je moet dan in je bed liggen en kan niks doen”, vertelt Vermeersch, die vandaag zijn 25ste verjaardag viert, vanuit een sportschool in Antwerpen. Hij werkt daar aan zijn comeback. “Nu kan ik alweer wat bewegen en heb ik weer wat vrijheid. Het is al veel beter dan de eerste twee weken.”

Belangrijke scan

In de video zien we Vermeersch, die vertelt dat het elke sessie een klein beetje beter gaat, al weer voorzichtig wat omwentelingen maken op een indoortrainer. Het ongeval is inmiddels een maand geleden: hij kwam ten val op 11 februari. Zes weken na die datum – eind maart dus – volgt een belangrijke afspraak. “Ik heb dan een scan, die gaat bepalen over het verdere verloop. Als die scan goed is, mag ik weer wat meer gewicht zetten op mijn been.”

“Als we weer naar de volle honderd procent belasting mogen, kunnen een tijdslijn maken en kijken wanneer ik terug in competitie kan komen. Maar ik hoop ergens in juli of augustus. Een specifieke datum heb ik nog niet in gedachten, want als het dan niet lukt, is het weer een ontgoocheling. Die probeer ik mezelf te besparen.”