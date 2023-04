Lotto Dstny en BORA-hansgrohe beide met meerdere outsiders in Waalse Pijl

Zowel Lotto Dsnty als BORA-hansgrohe kan woensdag meerdere kaarten spelen in de Waalse Pijl. Het Belgische ProTeam beschikt over onder meer Andreas Kron en Maxim Van Gils. Bij het Duitse WorldTeam zijn Sergio Higuita en Jai Hindley de grootste namen.

Lotto Dstny heeft met Mathijs Paasschens en Pascal Eenkhoorn ook twee Nederlanders in de rangen woensdag. Eenkhoorn, de nationale kampioen, was afgelopen zondag nog achttiende in de Amstel Gold Race. Kron werd daar vierde, Van Gils zevende. De Deen denkt zelf dat Luik-Bastenaken-Luik hem beter ligt dan de Waalse Pijl. “Dit is mijn eerste deelname”, vertelt hij op de site van Lotto Dstny. “Een plekje in de top-tien zou mooi zijn en ik verwacht ook wel één en ander van Maxim Van Gils. Ik denk dat hij in deze koers over betere papieren beschikt dan ik.”

De andere renners die Lotto Dstny woensdag opstelt, zijn: Sylvain Moniquet, Harrison Sweeny en Lennert Van Eetvelt, die onlangs nog vijftiende werd in de Ronde van Catalonië.

Ide Schelling bij BORA-hansgrohe

Ook bij BORA-hansgrohe zien we een Nederlander in de selectie, namelijk Ide Schelling. De 25-jarige renner stak in de Amstel Gold Race nadrukkelijk zijn neus aan het venster, maar strandde uiteindelijk op de 53ste plaats. Hindley kon dichter in de buurt blijven van winnaar Tadej Pogacar. De Australiër werd twaalfde in de klassieker in Zuid-Limburg, waar Higuita de finish niet haalde.

Buiten Higuita, Hindley en Schelling, kan BORA-hansgrohe ook rekenen op Patrick Gamper, Ben Zwiehoff, Nico Denz en Giovanni Aleotti in de Waalse Pijl.

