Lotto Dsnty hoopt op snelle rentree De Lie: “Tegen juli, of misschien al het BK”

Lotto Dstny zal het de komende periode moeten doen zonder zijn goudhaantje Arnaud De Lie. De jonge Belgische sprinter van Lotto Dstny liep eerder deze week, bij een valpartij in de Vierdaagse van Duinkerke, meerdere botbreuken op. “Het is een aderlating, heel zeker”, vat oud-renner en ploegleider Kurt Van de Wouwer het samen in gesprek met Sporza.

De finale van de openingsetappe van de Vierdaagse van Duinkerke werd ontsierd door enkele valpartijen. Bij de laatste val in de laatste honderden meters ging Arnaud De Lie tegen de grond. Het bleek al snel een valpartij met gevolgen: in het ziekenhuis kreeg De Lie te horen dat hij zijn linkersleutelbeen, een rib en zijn borstbeen heeft gebroken. Ook heeft de renner last van een klaplong.

“Arnaud zal wel even buiten strijd zijn. Een sleutelbeenbreuk op zich kan na een operatie zeer snel genezen, maar voor die andere blessures is dat moeilijk om in te schatten op korte termijn”, aldus Van de Wouwer. “Het is een aderlating.” De Lie gaat vandaag in het ziekenhuis van Herentals onder het mes.

Lees ook: Nog meer slecht nieuws voor De Lie: Belg breekt ook rib en borstbeen

Voormalig beroepswielrenner Van de Wouwer hoopt wel op een snelle revalidatie en dus terugkeer in het peloton. “Laat ons hopen dat Arnaud tegen juli of misschien het BK (zondag 25 juni, red.) al terug is. Maar het is nu te vroeg om daar al over te speculeren.”