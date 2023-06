Ronde van België voor vrouwen gaat niet door: “Onvoorziene uitdagingen”

De Lotto Belgium Tour, de Ronde van België voor vrouwen, zal dit jaar niet verreden worden. De wedstrijd zou woensdag 14 juni van start gaan en vijf dagen duren, maar om budgettaire- en veiligheidsredenen kan de koers op de valreep niet doorgaan. “Enkele onvoorziene uitdagingen kwamen op ons pad”, vertelt organisator Tom Thienpont in gesprek met Het Nieuwsblad.

“Vorige vrijdag kregen we van een gemeente te horen dat ze niet konden instaan voor de signalisatie van parkeerverboden, eenrichtingsverkeer en het plaatsen van de omleidingen”, legt Thienpont uit. “Notabene van een gemeente waar de burgemeester een liefhebber is van de koers. De uitbesteding aan een externe firma was voor ons budgettair niet haalbaar en viel op korte termijn ook niet te realiseren.”

Baloise Belgium Tour voor mannen

Ook waren er minder seingevers beschikbaar dan aanvankelijk verwacht. “De Baloise Belgium Tour voor mannen die op hetzelfde moment wordt georganiseerd, speelde ons daarbij parten. Veiligheid staat voorop en die kon ik in dit geval niet garanderen. Ik kaartte al enkele keren bij de federatie de problematiek van de seingevers aan maar er verandert niets. Het wordt hoogtijd dat hier een vast kader met een reglementering en correcte afspraken wordt gecreëerd. Het is een probleem van iedere organisator.”

“Langer wachten om de koers af te blazen had geen zin. We zagen geen uitkomst meer door de problemen die zich stelden. Bovendien is de koers al voor het vierde jaar op rij verlieslatend. De Lotto Belgium Tour is één van de organisaties binnen het bedrijf Toesj en we moeten bekijken hoe we het toekomstgericht inschatten. Begin augustus steken we de koppen bij elkaar en zullen dan bekijken hoe het verder moet.”

Lotte Kopecky was een van de toppers die zou deelnemen aan de Lotto Belgium Tour. Zij zal haar programma nu moeten omgooien.