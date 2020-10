Lotto Belgium Tour gaat dit jaar niet door zondag 4 oktober 2020 om 08:49

De Lotto Belgium Tour (2.1) zal niet doorgaan op 13, 14 en 15 oktober. “Omwille van de onzekerheid die er heerst in deze coronatijden en de bijbehorende financiële risico’s hebben we als organisatie deze moeilijke beslissing moeten nemen”, zo klinkt het in een persbericht.

“Het was een zware knoop om door te hakken, amper een tiental dagen voor de start”, zegt organisator Tom Thienpont. “Nadat we de wedstrijd niet konden laten doorgaan in juni omwille van de lockdown, hebben we met ons hele team, de gaststeden en alle partners gewerkt aan deze oktobereditie. Met alle respect voor de coronamaatregelen.”

Onzekerheid

“Qua organisatie stond alles in de steigers, maar de coronacijfers in België blijven voor onzekerheid zorgen”, zo gaat de organisator van de vrouwenkoers verder. “Indien steden of gemeenten zich in laatste instantie toch genoodzaakt zien om de doortocht van onze wedstrijd op hun grondgebied te weigeren, zou dat op financieel vlak zware consequenties hebben.”

“Al zijn er op dit ogenblik nog geen signalen dat dit zou gebeuren, de kans bestaat. Intussen hebben ook twee partners, geen hoofdsponsors, zich noodgedwongen moeten terugtrekken. Om het voortbestaan van de Lotto Belgium Tour op lange termijn te garanderen was het nodig om deze moeilijke beslissing te nemen.”

Voorbereidingen voor 2021

Thienpont: “We begrijpen dat dit hard aankomt bij de ploegen en rensters. We gaan zo snel mogelijk onze focus verleggen en met de voorbereiding voor 2021 beginnen. Ons hele team is gemotiveerd om volgend jaar een mooie wedstrijd te organiseren.” Dit betekent dat de Duitse Mieke Kröger voorlopig de laatste winnares blijft.

De Lotto Belgium Tour werd in het verleden gewonnen door grote namen als Annemiek van Vleuten, Ellen van Dijk en Emma Johansson.