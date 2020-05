Lotto Belgium Tour betreurt dat ASO niet overlegde over damesversie Parijs-Roubaix donderdag 7 mei 2020 om 18:39

De Lotto Belgium Tour stond oorspronkelijk van 25 tot 28 juni op de kalender. De organisatie laat vandaag weten dat het op zoek gaat naar een nieuwe datum in het najaar. Opmerkelijker is dat ASO een sneer krijgt. “We zijn blij met de komst van Parijs-Roubaix, maar betreuren dat er geen overleg was met andere organisatoren.”

“We bekijken, samen met onze partners en de Belgische wielerfederatie, de mogelijke datums waarop we onze wedstrijd kunnen organiseren. Maar dat wordt geen makkelijke opdracht”, staat in het persbericht te lezen. Waarna wordt gerefereerd naar Parijs-Roubaix. “Als fan van het vrouwenwielrennen zijn we blij met de komst van een damesversie van Parijs-Roubaix op 25 oktober, maar dit bemoeilijkt wel de organisatie van onze Ronde van België.”

“Onze vierdaagse rittenkoers inplannen in deze drukke kalender zonder overlap met andere dameswedstrijden is niet evident. Damesploegen hebben niet altijd de luxe om verschillende ploegen tegelijkertijd te kunnen opstellen. We betreuren dat er geen overleg was met de andere organisatoren.” Maar we blijven werken om de Lotto Belgium Tour nog dit jaar te organiseren en houden jullie op de hoogte.”