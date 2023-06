Lotte Kopecky zoekt competitieritme in juniorenkoersen bij de mannen

Een opvallende uitspraak van Lotte Kopecky bij de start van Dwars door het Hageland. Nu de Lotto Belgium Tour vanwege veiligheidsredenen geschrapt is, moet de winnares van de Ronde van Vlaanderen op een andere manier aan competitieritme geraken. Dit zal ze gek genoeg in enkele lokale wedstrijden voor mannelijke junioren moeten doen.

Het last minute afgelasten van de Lotto Belgium Tour, ofwel de Ronde van België voor vrouwen, hakt er bij veel rensters in. De organisatie kreeg van een gemeente te horen dat ze niet konden instaan voor de signalisatie van parkeerverboden, eenrichtingsverkeer en het plaatsen van de omleidingen, en het kreeg ook heel wat seingevers minder dan voorzien. Met de nationale kampioenschappen in aantocht is het voor veel renners zo alle hens aan denk om nog wat koersritme in de benen te krijgen.

Zo ook voor Kopecky. De SD Worx-kopvrouw rijdt vandaag nog Dwars door het Hageland, maar daarna moet ze creatief zijn. “Door het gebrek aan andere wedstrijden op de profkalender, zal ik wedstrijden rijden bij de jongens junioren. Volgende week start ik in Wetteren, daarna zal ik ook nog andere juniorenkoersen zoeken. In het verleden heb ik dat ook al een paar keer gedaan”, vertelt ze aan Het Laatste Nieuws.