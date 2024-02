zondag 11 februari 2024 om 19:05

Lotte Kopecky wint UAE Tour: “Vooraf wel op gehoopt, maar eigenlijk niet verwacht”

Niet Elisa Longo Borghini, Gaia Realini of Mavi García, maar Lotte Kopecky kroonde zich zondag tot eindwinnares van de UAE Tour. De regerende wereldkampioen van SD Worx-Protime sloeg zaterdag toe in de koninginnenrit naar Jebel Hafeet en kwam een dag later, in de slotrit, niet meer in de problemen.

Kopecky dacht voor de start van de UAE Tour al aan een goed eindklassement, maar de Belgische stond na vier dagen koers toch wel enigszins verrassend op het hoogste schavotje. “Ik heb echt genoten van mijn tijd hier”, zei ze na afloop van de door Amber Kraak gewonnen slotrit in het flashinterview. “Ik ben blij dat het niet te hard begon te regenen, zodat we veilig bleven.”

“Ik had vooraf ergens wel op deze eindzege gehoopt, al had ik het eigenlijk niet verwacht. Het is heel mooi om deze ronde te winnen. Ik heb echt genoten van mijn tijd hier in de Verenigde Arabische Emiraten. En van het skydiven in Dubai, ja.”

Kopecky hoopte in de slotrit haar ploeggenote Lorena Wiebes nog naar een derde ritzege te piloteren, maar het peloton kwam net te laat om de sterke vluchter Amber Kraak nog bij te halen. “De winnares is niet echt een verrassing”, aldus Kopecky. “We wisten dat rensters in de vlucht het vandaag zouden gaan proberen. En de vlucht was heel erg sterk. Het is een verdiende ritzege.”