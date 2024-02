zondag 11 februari 2024 om 13:21

Amber Kraak stunt met vluchtzege in slotrit UAE Tour, eindwinst Lotte Kopecky

Lotte Kopecky heeft de UAE Tour voor vrouwen gewonnen. De kopvrouw van SD Worx-ProTime kwam niet meer in de problemen en trok zo de eindzege naar zich toe in deze Women’s WorldTour-ronde. De slotrit naar Abu Dhabi werd verrassend gewonnen door Amber Kraak (FDJ-Suez), die vanuit de vroege vlucht nipt uit handen bleef van de aanstormende Lorena Wiebes.

Na de uiterst indrukwekkende machtsgreep van Lotte Kopecky in de bergrit (!) naar Jebel Hafeet stond niets een eindzege van de kopvrouw van SD Worx-Protime nog in de weg. Het parcours van de slotrit naar Abu Dhabi Breakwater was namelijk biljartvlak en dus stond een massasprint in de sterren geschreven.

Vier rensters kleurden de openingsfase van de etappe, die verreden werd in licht regenachtige omstandigheden. De Nederlandse Amber Kraak (FDJ-Suez) zat mee met Sophie Wright (Fenix-Deceuninck), Monica Greenwood (Coop-Repsol) en Margarita Misyurina (Tashkent City). Zij reden meer dan drie minuten voorsprong bij elkaar.

SD Worx-Protime krijgt het gat niet dicht

In het peloton werd al het werd aan SD Worx-Protime gelaten, maar de Nederlandse ploeg kon het gat niet alleen dichten. Lange tijd schommelde het gat rond de twee minuten. Vooraan haakte Misyurina 20 kilometer voor de finish af bij Kraak, Wright en Greenwood, die goed samenwerkten. De andere sprintersploegen werden toch nerveus en gingen meedraaien, waardoor de voorsprong snel terugliep.

In de kopgroep was er wat onenigheid in de laatste zeven kilometer, want Kraak wilde van haar medevluchters af. Met een eerste demarrage loste ze Greenwood en met een tweede versnelling gooide ze Wright overboord. De Nederlandse verdedigde vanaf dat moment een voorsprong van 45 seconden in de laatste vijf kilometer. Ze viel niet stil en had in de laatste kilometer nog 15 seconden, waardoor de spanning toenam.

Door een sterke lead-out van Kopecky kwam Lorena Wiebes nog wel heel dichtbij, maar een moegestreden Kraak – vorig jaar nog koersen voor Jumbo-Visma – hield nipt stand en won zo de laatste etappe namens haar nieuwe Franse ploeg.

Eindoverwinning Lotte Kopecky

De leidende positie in het algemeen klassement van Lotte Kopecky, die met 13 seconden voorsprong op Neve Bradbury begon aan deze slotrit begon, kwam niet meer in gevaar. De Belgische wist daardoor het eindklassement in de UAE Tour. Het is pas de vierde ‘eindzege’ van Kopecky in haar carrière, na de Lotto Belgium Tour, de Thüringen Ladies Tour en de Simac Ladies Tour.

De Australische Neve Bradbury en de ervaren Spaanse Mavi Garcia maakten het eindpodium compleet.