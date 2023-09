donderdag 7 september 2023 om 15:01

Lotte Kopecky wint in eigen land: “Blij met de overwinning, minder blij met het geel”

Lotte Kopecky won donderdag in eigen land de tijdrit in Simac Ladies Tour. In Leuven bleef de renster van SD Worx Riejanne Markus met twee seconden voor. Na afloop toonde Kopecky zich zeer blij, alhoewel… “Ik ben heel blij met de overwinning, maar minder blij met de gele trui. Ik had liever donderdag in de regenboogtrui gestart.”

De overwinning in Leuven kwam toch een klein beetje als een verrassing voor de wereldkampioene op de weg. “Ik spendeer niet veel tijd op mijn TT-fiets, maar zeven kilometer knallen ligt me dan wel weer. Er was weinig sprake van indelen vandaag, ik zat volledig tegen de limiet. Dit is een inspanning die gaat doorwegen.”

De vraag is of Kopecky de komende dagen de leiderstrui over de streep kan trekken. In het weekend wachten nog twee heuvelachtige ritten. “Ik probeer er zoveel mogelijk van te genieten. Het kan zomaar volgend seizoen de andere kant opvallen. Het wordt een interessant weekend, we zullen zien.”