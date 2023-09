donderdag 7 september 2023 om 15:08

Dubbelslag voor Lotte Kopecky in tijdrit Simac Ladies Tour, Markus tweede

Een dubbelslag voor Lotte Kopecky in de Simac Ladies Tour. De Belgische bleek in Leuven, voor eigen volk, de snelste in de 7,1 kilometer lange tijdrit. Kopecky wist het parcours twee seconden sneller af te leggen dan Riejanne Markus. De jonge Britse Zoe Bäckstedt eindigde knap als derde. Annemiek van Vleuten kwam in de laatste tijdrit uit haar carrière niet verder dan een 24ste plaats.

Een primeur in de Simac Ladies Tour! Vandaag werd er namelijk voor het eerst in de geschiedenis van de Nederlandse wielerkoers een etappe georganiseerd op… Belgische bodem. Voor de eerste Belgische rit ooit was het peloton te gast in Leuven. Niet voor de finish van een rit-in-lijn, maar wel als decor voor een korte tijdrit van 7,1 kilometer. In de WK-stad van 2021 lag een korte omloop op de rensters te wachten, met start en finish in de binnenstad en onderweg de Keizersberg (450 meter aan 6%), Hoge Berglaan (200 meter) en de 250 meter oplopende Vital Decosterstraat (aan 3,5%) als hellingen.

Van de eerste starters wist Daniek Hengeveld de snelste tijd neer te zetten. De nog altijd maar 20-jarige Nederlandse van Team dsm-firmenich klokte een tijd van 9:40 en bleek een stuk sneller dan onder meer Neve Bradbury (9:58), Eva Buurman (10:01) en Femke de Vries (10:09). Hengeveld mocht met andere woorden even plaatsnemen in de hot seat, maar hoefde zich geen illusies te maken. De echte tijdritkanonnen moesten namelijk nog komen.

Eerste richttijd op naam van Howe

De eerste renster die onder de tijd van Hengeveld wist te duiken, was Georgie Howe. De 29-jarige renster, uitkomend voor Jayco AlUla, wist het parcours liefst 22 seconden sneller (9:18 om 9:40) af te leggen. Dit bleek een eerste serieuze richttijd. De Britse Elinor Barker en de Australische Anya Louw wisten zich vervolgens tussen Howe en Hengeveld te nestelen, maar strandden wel op acht en negen seconden. De ene na de andere renster beet de tanden stuk op de tijd van Howe, maar de Australische kon zich nog niet rijk rekenen.

Het gevaar kwam uiteindelijk vanuit haar eigen ploeg Jayco AlUla, aangezien Georgia Baker erg snel onderweg was. Dat bleek ook wel aan de streep, want Baker wist met één luttele seconde onder de tijd van haar ploeggenote Baker te duiken, waardoor er nu een andere Australische aan kop ging. Niet voor lang, want niet veel later zette Christina Schweinberger uit Oostenrijk de snelste tijd op de tabellen. Met een tijd van 9:12 dook de renster van Fenix-Deceuninck drie seconden onder de tijd van Baker.

Van Vleuten doet het niet, Kopecky haalt uit

Vervolgens keken de aanwezige wielerfans in Leuven reikhalzend uit naar de binnenkomst van Annemiek van Vleuten, maar de renster van Movistar moest in haar laatste tijdrit genoegen nemen met een verre ereplaats. Met 9:28 bleef de afscheidnemende Van Vleuten ver verwijderd van de eerste plaats. Zoe Bäckstedt reed daarentegen wel een dijk van een tijdrit en het Britse multitalent zette aan de finish met 9:10 een nieuwe richttijd neer. Haar landgenote Anna Henderson kwam (met enkele honderdsten) net niet aan deze scherpe tijd, net als Demi Vollering: 9:14.

En wat met de volgende topper van SD Worx, Lotte Kopecky? De Belgische reed vandaag natuurlijk niet in haar regenboogtrui, maar wel in de Belgische tricolore als regerend nationaal kampioene tegen de klok. En Kopecky liet in Leuven zien dat ze ook op tijdritgebied wat in haar mars heeft. Wat heet: met 8:59 verpulverde ze de tijd van Bäckstedt, en deed zo een gooi naar de dagzege. Kopecky moest echter nog wel even wachten op de bevestiging, want met Riejanne Markus, Lorena Wiebes, Elisa Balsamo en Charlotte Kool volgden er nog enkele kleppers.

Rit- en leiderstrui voor Kopecky

Markus kwam in haar Nederlandse kampioenstrui erg dicht bij de tijd van Kopecky, maar strandde (9:02) op twee seconden. Wiebes gaf dan weer achttien tellen toe op Kopecky, terwijl Balsamo meer dan een halve minuut moest prijsgeven op de Belgische. En Kool? De Nederlandse zette als laatste een eindtijd neer, maar kwam niet in de buurt van de overwinning. Kool verloor meer dan een halve minuut over een afstand van 7,1 kilometer en moet zo ook de leiderstrui afgeven aan Kopecky.

De Belgische slaat dus een dubbelslag en heeft in het klassement nu een voorsprong van twee seconden op Markus. Wiebes is de voorlopige nummer drie op 13 tellen van haar Belgische ploeggenote, de Britse vrouwen Henderson en Bäckstedt maken de top-5 vol. Vollering staat voorlopig zesde, de naam van Van Vleuten vinden we terug op plaats negentien. De kopvrouw van Movistar kijkt al tegen een achterstand aan van 34 seconden.