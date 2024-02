woensdag 7 februari 2024 om 12:31

Lotte Kopecky wil zichzelf testen in koninginnenrit UAE Tour: “Ik kijk ernaar uit”

Team SD Worx-Protime zal deze week met een (op papier) sterke ploeg aan de start verschijnen van de UAE Tour Women. De Nederlandse formatie rekent vanaf donderdag in de sprints vooral op Lorena Wiebes. Wereldkampioene Lotte Kopecky kijkt dan weer naar… de koninginnenrit met finish op Jebel Hafeet.

Lotte Kopecky begint donderdag in de UAE Tour aan haar wegseizoen. Maar wat mogen we al verwachten van de wereldkampioene? “Zonder enige druk wil ik zien waar ik sta”, blikt ze met persbureau Belga vooruit op de vierdaagse ronde door de Verenigde Arabische Emiraten. “Goed weer, kans op waaiers, weer koersritme opdoen: ik kijk ernaar uit om eraan te beginnen. Van hieruit wil ik verder werken naar de klassiekers.”

In drie van de vier etappes lijken de sprinters aan zet. Bij Team SD Worx-Protime wordt vooral de kaart van Lorena Wiebes getrokken. Kopecky zal een belangrijke rol spelen in de sprintvoorbereiding. “We willen onze sprinttrein opnieuw op de rails zetten. Of zelfs verbeteren, in vergelijking met vorig jaar. Hopelijk kunnen we enkele ritzeges pakken.”

En hoe zit het met de persoonlijke ambities van de Belgische? Kopecky kijkt niet zozeer naar de sprintetappes, maar wel naar de koninginnenrit van de ronde, als de rensters finishen op de klim (11 km aan 7%) van Jebel Hafeet. “Ik kijk ernaar uit. Het is wel een lange klim: een inspanning van veertig minuten. Het is een beetje een vraagteken hoe dat zal gaan. Het gevoel dat ik zal hebben, vind ik belangrijker dan het resultaat op zich.”