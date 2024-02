Lorena Wiebes klaar voor seizoensstart in VAE: “We zullen meteen weten waar we staan”

Team SD Worx-Protime zal deze week met een (op papier) zeer sterke ploeg aan de start verschijnen van de UAE Tour Women. De Nederlandse formatie rekent vanaf donderdag onder meer op wereldkampioene Lotte Kopecky en Lorena Wiebes. Die laatste hoopt het jaar te beginnen met enkele sprintzeges.

De 24-jarige Wiebes blikt met haar ploeg uitgebreid vooruit op de vierdaagse wielerronde door de Verenigde Arabische Emiraten. “Deze wedstrijd is toch weer een goede test voor onze lead-out. Met Femke Gerritse hebben we opnieuw een versterking voor de sprinttrein. Ik denk dat Femke initieel is gehaald als ondersteuning voor Demi Vollering in de Ardennenklassiekers, maar op training merkten we dat ze ook echt rap is.”

“Ik ben dus heel benieuwd hoe zij het gaat doen, zonder de druk te hoog te leggen natuurlijk. In vergelijking met de vorig editie is onze trein hoe dan ook een stuk sterker. Ik wil laten zien dat ik er weer sta door een overwinning mee te pakken. In het algemeen klassement zien we waar we uitkomen met Lotte Kopecky wellicht.” Barbara Guarischi en Femke Markus maken ook deel uit van de selectie.

Minder druk

Wiebes heeft een goede winter achter de rug en is klaar om te schitteren. “Sowieso ben ik minder nerveus dan vorig jaar. Toen kwam ik hier als ongeklopte sprintster naar toe, terwijl ik vorig seizoen toch een aantal keer ben geklopt. Om de een of andere reden voel ik daardoor minder druk. Ik weet dat ik er alles voor heb gedaan in mijn wintertrainingen, maar het blijft altijd spannend om te zien hoe dat dan uitpakt in wedstrijden.”

Wiebes staat al jaren te boek als misschien wel de snelste vrouw op twee wielen, maar ontpopt zich de laatste tijd ook steeds meer tot allround-renster. “Maar, sprinten blijft ontzettend belangrijk voor me. Zeker richting de Olympische Spelen, die een groot doel voor me vormen. Het is belangrijk om een balans te zoeken tussen enerzijds beter worden bergop en anderzijds goed blijven sprinten. Ook daarom is de UAE tour een goede graadmeter om te kijken hoe ik ervoor sta.”

Zoektocht

Wiebes keek tijdens de presentatie van SD Worx-ProTime met WielerFlits ook al vooruit naar de UAE Tour, en stond ook uitgebreid stil bij haar sprinttrein voor 2024. Een voornaam onderdeel van de sprint is de lead-out, daarmee zal het voor Wiebes wat zoeken worden. “Het liefst heb ik voor nu zeker Lotte Kopecky als laatste voor me. Ik hoop dat ze, net zoals in de Tour vorig jaar, weer zo’n sterke lead-out doet dat ik eigenlijk maar 150 meter of 100 meter hoef te sprinten.”

Met de meeste rensters heeft ze al enige ervaring, maar in de UAE Tour is er ook iemand met wie Wiebes voor het eerst in koers kan gaan testen. “Femke Gerritse is erbij gekomen, zij gaat een belangrijke rol spelen. Ze is niet per se naar de ploeg gehaald voor de sprinttrein, maar ze heeft wel laten zien dat ze heel rap is. Zij, Femke Markus en Barbara Guarischi zijn aan elkaar gewaagd.”

“Als ze head-to-head sprints doen dan ligt het gewoon heel dicht bij elkaar. Dus in de UAE Tour kunnen we een beetje doorwisselen wie in welke positie gaat”, aldus Wiebes, die de komende dagen geen rekening hoeft te houden met haar landgenote Charlotte Kool. De renster van dsm-firmenich PostNL was op papier de grote uitdaagster van Wiebes in de VAE, maar moet wegens ziekte in extremis afhaken.