vrijdag 9 februari 2024 om 12:56

Twee op rij voor Lorena Wiebes in UAE Tour na lead-out Lotte Kopecky

De tweede etappe van de UAE Tour voor vrouwen is vrijdag gewonnen door Lorena Wiebes. De razendsnelle etappe van 113 kilometer, die gekleurd werd door enkele waaiers, draaide uiteindelijk uit in een massasprint waarin de kopvrouw van SD Worx-Protime de sterkste was. Lotte Kopecky was in de voorbereiding goud waar voor Wiebes.

Na een dertigtal kilometer brak het peloton in wat stukken wegens waaiervorming, maar die situatie hield niet erg lang stand. Wel werd duidelijk dat leidster Lorena Wiebes en wereldkampioene Lotte Kopecky attent waren. SD Worx-Protime zat uiteindelijk met vier rensters mee in een kleine waaier, maar na een lekke band van Kopecky viel het tempo stil en kon het peloton terugkomen.



"

Bij het ingaan van het laatste koersuur koos Yanina Kuskova (Tashkent City) de aanval. De Oezbeekse kreeg niemand mee en mocht wat voor het peloton uit spartelen, maar werd ook snel weer teruggepakt. Bij de tweede tussensprint van de dag wist Lotte Kopecky als eerste over de streep te komen, waardoor ze drie belangrijke bonificatieseconden pakte in de strijd om de eindzege.

In de finale was er nog een moment waarop er waaiers zouden kunnen ontstaan, maar geen enkele ploeg maakte aanstalten om de boel ‘op de kant’ te gooien en dus stevenden we opnieuw af op een massasprint. SD Worx-Protime koos ervoor om pas laat op te schuiven. Dat ging met moeite, maar Kopecky wist uiteindelijk Wiebes in ideale positie af te zetten. Zij wist met een lange sprint de zege binnen te slepen, al was het minder overtuigend dan op de openingsdag.

Chiara Consonni (UAE Team ADQ) kwam namelijk, vanuit het wiel van Wiebes, nog snel opzetten. De Italiaanse kwam alleen net te laat en strandde op de tweede plaats. Clara Copponi (Lidl-Trek) werd uiteindelijk derde.