vrijdag 23 februari 2024 om 11:05

Lotte Kopecky wil er meteen staan in Omloop Het Nieuwsblad: “Hopelijk een mooi seizoen in de regenboogtrui”

Lotte Kopecky won vorig jaar na een ijzersterke solo Omloop Het Nieuwsblad. Ook dit jaar wil de wereldkampioene er staan. “Het wordt sowieso speciaal om de klassiekers op eigen bodem in deze trui te rijden”, geeft de renster van SD Worx-Protime aan. Kopecky tekende afgelopen week een nieuwe verbintenis bij de ploeg tot 2028.

Via haar ploeg laat de 28-jarige Belgische weten dat haar hoofddoelen verderop in dit voorjaar liggen. “Dit is niet mijn hoofddoel van het seizoen. Ik wil vooral top zijn rond de maand april met het vierluik Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, Amstel Gold Race en Luik-Bastenaken-Luik.” Toch wil de wereldkampioene weldegelijk goed voor de dag komen in het openingsweekend. “Ik heb geen doel gemaakt van deze wedstrijd, maar ik wil er wel meteen staan.”

De veelzijdige renster geeft aan dat er verschillende scenario’s mogelijk zijn voor haar team. “We hebben een supersterke ploeg, dus we hebben meerdere rensters die de koers kunnen winnen.” Kopecky geeft aan dat dit een van de redenen is waarom ze afgelopen week haar contract verlengde tot het einde van 2028. “Ik vind het net een meerwaarde dat je verschillende kaarten kunt spelen in een wedstrijd”, geeft de runner-up van de Tour de France Femmes 2023 aan.

Volgens de Belgische liggen korte, krachtige inspanningen haar het beste. “Ik ben veelzijdig en kan op meerdere terreinen uit de voeten, dat is mijn sleutel binnen dit team”, aldus Kopecky. De Vlaamse sprintster geeft aan dat ze veel voorjaarsklassiekers wil rijden en winnen. “Iedereen weet dat ik Parijs-Roubaix wil winnen. Hopelijk wordt het een mooi seizoen in de regenboogtrui”, geeft de renster tot slot aan.