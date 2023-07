Lotte Kopecky: “Vollering zou achter mij aan komen, maar dat is niet gelukt”

De vooraf geplande tactiek van SD Worx in de finale van de Tour de France Femmes-etappe naar Rodez verliep niet volgens plan. Gele trui Lotte Kopecky koos meermaals de aanval, maar het vervolg kwam er niet. “Het was de bedoeling dat Demi achter mij aan zou komen, maar dat is niet gelukt”, doelt ze op kopvrouw Vollering.

Uiteindelijk pakte Vollering, die tweede werd achter de solerende Yara Kastelijn, aan de oplopende finish in Rodez wel acht seconden op haar grote concurrente Annemiek van Vleuten. Niet ver daarachter finishte Kopecky zelf, waardoor ze haar gele trui behoudt in de Tour Femmes. “Maar zolang Demi goed blijft in het klassement en tijd wint, kan het voor ons niet beter”, aldus de Belgische tegen Sporza.

Het verloop van de heuvelrit was bijzonder, want een kopgroep van veertien rensters kreeg meer dan tien minuten voorsprong. “We wilden het gat tussen de vijf en tien minuten houden, zonder te veel vrouwen op te souperen. Ik denk dat het goed gelukt is”, blikt Kopecky terug. “Op zich gingen we niet voor de ritwinst. Het gat was nog vier minuten voor de voorlaatste klim, dat was te veel om goed te maken.”

Kopecky koos in de finale meermaals voor de aanval op de klimmetjes, maar het plan strandde. “Het was de bedoeling dat Demi achter mij aan zou komen, maar dat is niet gelukt”, vertelt ze.

