Lotte Kopecky verwacht geen SD Worx-samenwerking: “We willen allemaal zelf winnen”

Een van de belangrijkste thema’s bij de start van het WK op de weg: hoe gaan de twee topfavorietes, Lotte Kopecky en Demi Vollering, ermee om dat ze in het dagelijkse leven ploegmates zijn bij SD Worx, maar het nu tegen elkaar moeten opnemen? Kopecky was in haar interview bij de start met Sporza formeel.

“Ik denk niet dat ploegbelangen dit WK gaan beïnvloeden. Zowel Marlen Reusser, Demi Vollering als ikzelf willen allemaal graag winnen. Het ploegbelang gaat aan de kant geschoven worden”, aldus de Belgische kopvrouw.

Kopecky maakt zich meer zorgen over de weersomstandigheden. “Er zal veel regen vallen, dat is een risico voor iedereen. Normaal kijk ik er niet tegenop om in de regen te rijden, maar nu is het risico op een valpartij toch enorm op het lokale rondje.”

Op de voorbije kampioenschappen zagen we de koers telkens vroeg openbarsten. Bij de vrouwen ook? “Dat mag van mij zeker, maar het zal wat meer stilvallen dan bij de mannen. Ik ben heel benieuwd wat de andere landen zullen doen vanaf we de lokale omloop opdraaien. Meteen alle registers opentrekken? Nog wat afwachten? Wat voor mij vaststaat, is dat de besten in de finale sowieso naar boven komen.”