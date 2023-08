Demi Vollering: “Toch wat angst voor Lotte Kopecky”

Lotte Kopecky is de duidelijke topfavoriete voor de wegrit op het WK in Glasgow, maar Nederland kan daar met Demi Vollering een sterke opponent tegenoverzetten. “Of ik nu win of niet, dit jaar is sowieso al geslaagd voor mij. Maar een wereldtitel zou het onvergetelijk maken”, aldus Vollering op de website van haar ploeg.

Vollering heeft de Tour de France Femmes natuurlijk al op zak gestoken, en dat doet wat met haar mentale toestand. “Ik merk op dat ik heel kalm toeleef naar de wegrit. In de Tour ervaarde ik een vorm van rusteloosheid, waardoor ik soms te gretig was. Maar nu kan ik met veel vertrouwen aan het WK beginnen.”

Dat bondscoach Loes Gunnewijk al aangaf dat de hele Nederlandse ploeg zich op Vollering zal richten, moet de Tourwinnares ook helpen. “Nederland komt aan de start met een mooie ploeg, die in de breedte heel sterk is. Dat is een voordeel waar we gebruik van moeten maken. We moeten niet maar één plan hebben: verschillende scenario’s kunnen in ons voordeel spelen.”

De factor Kopecky

Vollering zou in de finale de Belgische Lotte Kopecky, in het dagelijkse leven haar ploeggenote bij SD Worx, weleens kunnen tegenkomen. “Natuurlijk is het wel altijd beter om samen te racen met iemand die zo sterk is als Lotte, maar op het WK moet je de landbelangen respecteren. Het zal raar zijn om tegen haar te koersen. Op trainingskamp simuleren we soms een wedstrijd, maar wanneer er een wereldtitel op het spel staat, is dat toch iets heel anders.”

“Anderzijds, Lotte is in bloedvorm en dat boezemt me toch wat angst in. Maar ik kijk er ook naar uit. Niet alleen naar het duel met Lotte trouwens. Ook Silvia Persico kan perfect uit de voeten op deze omloop, net als Liane Lippert. En Elise Chabbey vormt dan weer een sterk blok met Marlen Reusser.”