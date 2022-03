Fenomenale Lotte Kopecky klopt Annemiek van Vleuten in Strade Bianche

Lotte Kopecky heeft Strade Bianche 2022 op haar naam geschreven. De 26-jarige Belgisch kampioene van SD Worx was in de hellende straten op weg naar de streep op het Piazzo del Campo in Siena de evenknie van Annemiek van Vleuten. Op de Via Santa Caterina brak ze niet en in de laatste lijn besliste Kopecky de koers in haar voordeel. Ashleigh Moolman-Pasio werd derde. Kopecky is de opvolgster van Chantal van den Broek-Blaak.

Deze jonge klassieker was voor de vrouwen ook meteen de aftrap van de WorldTour 2022. Een van de nieuwkomers op dat niveau is dit jaar de vrouwenploeg van Uno-X. De Noorse ploeg vatte de koe meteen bij de hoorns en stuurde Rebecca Koerner na enkele kilometers op avontuur. Vlak daarna stak Emily Newsom (EF Education-Tibco-SVB) over en zo bestond de klassieke vroege vlucht uit twee dames.

Veel ruimte kreeg het duo overigens niet. De maximale voorsprong kwam nooit boven de drie minuten uit. Bovendien moest de Amerikaanse het al snel alleen doen. Op de Rada-strook (de derde sterrato van de dag) moest de Deense haar namelijk laten gaan. In haar eentje lukte het Newsom wel om haar voorsprong uit te breiden naar drie en een halve minuut. Jumbo-Visma en SD Worx controleerden de koers achter haar.

Waaiers luiden finale in

Op zo’n vijftig kilometer voor de aankomst was ook het liedje van Newsom afgelopen. Korte tijd later zorgde zijwind voor waaiers; het peloton was op dat moment in drie stukken uiteen gebroken, maar dat zou niet lang duren. Wel begon het daarna te regenen, met aanvallen wel te verstaan. Vooral Liv Racing toonde zich bedrijvig onder de Toscaanse voorjaarszon, maar het lukte niemand om in die fase echt weg te komen.

Met de zesde van acht onverharde stroken in aantocht, begonnen ook de grote kanonnen zich te roeren. Dat was voor Movistar het teken om de koers in handen te nemen in functie van Annemiek van Vleuten. Zij rammelde op de oplopende strook Monteaparti het peloton uiteen, waarna er een elitegroep overbleef. Boven op een van de klimmetjes was het vervolgens Lotte Kopecky die de aanval zocht. Niemand volgde.

Spannende finale

Op de zevende strook – de Colle Pinzuto met uitschieters tot 15% – reed Van Vleuten het gat op de Belgisch kampioene weer dicht en in haar kielzog kwam er een elitegroepje mee, met onder meer Katarzyna Niewiadoma, Cecilie Uttrup Ludwig en Marianne Vos. Even later sloten ook Demi Vollering en een opvallend sterke Shirin van Anrooij aan, net als titelverdedigster Chantal van den Broek-Blaak en Italiaans kampioene Elisa Longo Borghini.

Op Le Tolfe (de laatste sterrato) ontbond Van Vleuten vervolgens haar duivels en alleen Kopecky had daarop een antwoord. In het groepje daarachter had haar ploeg SD Worx een overtal, waardoor de twee om de zege leken te strijden. Op iets meer dan vijf kilometer van de streep kwamen de achtervolgers toch weer langszij. Het was vervolgens wachten op de Via San Caterina binnen de stadspoorten van Siena.

In de slotkilometer nam Van Vleuten vervolgens weer de kop en al vlot reed ze de rest uit het wiel. Op één renster na: andermaal Kopecky. De Belgisch kampioene staat niet meteen te boek als een topklimmer, maar ze week nauwelijks van Van Vleutens achterwiel. In de laatste paar, bochtige honderden meters, nam de Belgische vervolgens de kop. Ondanks een verrassingspoging van de Nederlandse op 150 meter van de streep, hield ze stand en zo won Kopecky verrassenderwijs Strade Bianche 2022.