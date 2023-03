Lotte Kopecky verliest 29-jarige broer Seppe

Droevig nieuws voor SD Worx-wielrenster Lotte Kopecky. Haar broer Seppe (29) is zaterdag overleden.

Seppe Kopecky was twee jaar ouder dan zijn zus Lotte. In de jeugd was hij zeven jaar lang zelf ook actief wielrenner, tot en met de beloften. Mede door hem is Lotte later ook gaan wielrennen. Ze won vorig jaar onder meer Strade Bianche, de Ronde van Vlaanderen en dit jaar de Omloop Het Nieuwsblad. Op de baan behoort ze tot de wereldtop.

Volgens HLN gaat Lotte Kopecky aanstaande woensdag, ondanks het recente overlijden van haar broer, wel van start in Nokere Koerse namens SD Worx ‘om haar gedachten te verzetten’.