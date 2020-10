Lotte Kopecky trots op overstap naar CCC-Liv: “Voor mij de perfecte stap” donderdag 8 oktober 2020 om 08:12

Lotte Kopecky is trots op haar overstap naar CCC-Liv. Vorige maand wist WielerFlits al te melden dat de Belgische kampioene dichtbij een overstap stond naar het Women’s WorldTour team. De 25-jarige rensters neemt na vijf jaar afscheid van Lotto Soudal.

“Voor mij is dit de perfecte stap op een ideaal moment. Ik ben nu 25 jaar oud, ontwikkel me snel en voel dat er nog veel groeimogelijkheden zijn. Mijn eerste WorldTour-zege, een etappeoverwinning in de Giro Rosa, is de bevestiging dat ik op de goede weg zit. Door nu te transfereren naar een UCI Women’s WorldTour krijg ik nieuwe kansen om mezelf verder op te werken”, zegt Lotte Kopecky in het persbericht van de ploeg.

“Deze keuze voor m’n nieuwe ploeg was vrij snel gemaakt. Ik kan hier rekenen op begeleiding van ervaren mensen die in het verleden op het allerhoogste niveau in de wielersport hebben gepresteerd. Daarnaast krijg ik de vrijheid om naar de Olympische Spelen toe te werken. Er wordt een traject uitgestippeld, zodat ik zowel voor de ploeg als voor het land belangrijk kan zijn.”

Teameigenaar Eric van den Boom: “Lotte Kopecky is een geweldige versterking voor onze ploeg. Ze is nog jong, ontwikkelt zich razendsnel en kan op divers terrein haar mannetje staan. Ook in dit tumultueuze, niet-gemakkelijke seizoen heeft ze haar progressie aangetoond met een ritzege in de Giro Rosa en de Belgische kampioenstrui. Lotte Kopecky heeft alles in zich om uit te groeien tot de leading lady die het Belgisch vrouwenwielrennen nóg nadrukkelijker op de kaart zet.”