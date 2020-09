Lotte Kopecky (24) op weg naar CCC-Liv

Een handtekening heeft ze nog niet gezet, maar de 24-jarige Lotte Kopecky staat bijzonder dicht bij een overstap van de Lotto Soudal Ladies naar CCC-Liv, het Poolse WorldTour-team dat straks afscheid neemt van Marianne Vos.

Kopecky won gisteren nog de zevende etappe in de Giro Rosa, nadat ze in eerdere etappes al tweede en derde was geworden. De Antwerpse is de kopvrouw van het Lotto Soudal Ladiesteam, de Belgische ploeg waar ze al sinds 2016 deel van uitmaakt.

Maar na vijf jaar heeft de regerende Belgische tijdritkampioene beslist andere lucht op te snuiven. Ze kon ook bij Lotto Soudal blijven en naar verluidt waren er nog andere opties, maar Karl Vannieuwkerke, presentator van Vive le Vélo, weet Kopecky kiest dus voor het Poolse CCC-Liv. Verwacht wordt dat eerstdaags de handtekeningen worden gezet.

Lotte Kopecky, die in november 25 wordt en elk jaar nog een stap voorwaarts zet, combineert al een aantal jaar haar carrière op de weg met het baanwielrennen. Met succes overigens. Samen met Jolien D’hoore mikt ze volgende zomer overigens op een medaille in de ploegkoers tijdens de Olympische Spelen in Tokio.