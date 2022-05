Lotte Kopecky snelt op overtuigende wijze naar zege in openingsrit Vuelta a Burgos

De eerste etappe in de Ronde van Burgos voor vrouwen, met aankomst in Aranda de Duero, is gewonnen door Lotte Kopecky. De Belgische bleek op een hellende aankomststrook veruit de snelste, voor de Tsjechische Tereza Neumanova (Liv Racing) en de Deense Emma Norsgaard (Movistar). Kopecky is vanzelfsprekend ook de eerste leidster in de Spaanse wielerronde.

In het noorden van Spanje begon vandaag een nieuwe editie van de Vuelta a Burgos Feminas, de Ronde van Burgos voor vrouwen. Dat gebeurde met een relatief vlakke etappe van Pedrosa del Príncipe naar Aranda de Duero. Voor aanvang van de rit stond een massasprint in de sterren geschreven en dus was het uitkijken naar rappe vrouwen als Lotte Kopecky, Emma Norsgaard, Amalie Dideriksen en Chloe Hosking. Er was met de Coto Gallo (1,7 km aan 4,9%) wel een gecategoriseerde helling opgenomen in het parcours, maar de top volgde al na goed twintig kilometer koers.

Vroege vlucht krijgt nauwelijks ruimte

Drie rensters besloten in deze vlakke etappe er vandoor te gaan en zo een vroege vlucht op poten te zetten. Lara Vieceli (Ceratizit-WNT Pro Cycling), Andrea Ramirez (Massi-Tactic Women Team) en Eleonora Camilla Gasparrini (Valcar-Travel & Service) kregen een vrijgeleide van het peloton en wisten een maximale voorsprong bijeen te fietsen van ruim een minuut. In het peloton was de controle daar en dus was het wachten op een hergroepering. Met nog iets minder dan veertig kilometer te gaan werden Vieceli, Ramirez en Camilla Gasparrini ingerekend en kon de wedstrijd opnieuw beginnen.

Op de open vlaktes van Burgos was het opletten voor eventuele waaiervorming. Verschillende ploegen probeerden de boel op de kant te zetten, maar de wind leek net niet gunstig genoeg te staan om het peloton ook echt uiteen te ranselen. Wel kwamen meerdere rensters even in de problemen: zo moest de in een blakende vorm verkerende Pauliena Rooijakkers een scheve situatie rechtzetten. De winnares van Durango-Durango Emakumeen Saria wist met hulp van een ploeggenote weer terug te keren, maar de Nederlandse klimster moest in de finale op haar hoede blijven.

Kopecky wint met verve in Aranda de Duero

SD Worx, Trek-Segafredo en Team DSM probeerden op vijftien kilometer van de streep opnieuw om de boel op de kant te zetten en dit keer brak het peloton wel in meerdere stukken uiteen. Het grootste slachtoffer? Rooijakkers. De kopvrouw van Canyon-SRAM werd uit de eerste groep gewaaierd, maar wist op haar tandvlees toch weer aan te sluiten. Een eerste groep van een zeventigtal rensters stormde vervolgens af op de finish. De laatste honderden meters liepen nog flink bergop en dit bleek een ideale finish voor Kopecky: de Belgische van SD Worx ging als eerste de sprint aan en wist op overtuigende wijze haar concurrentes uit het wiel te kletsen.

Kopecky bleef met een machtige sprint Neumanova en Norsgaard voor. Met Floortje Mackaij en Nina Kessler eindigden er ook nog twee Nederlandse vrouwen in de top-10. In het algemeen klassement gaat Kopecky na haar zege aan de leiding. Vrijdag krijgt de Belgische opnieuw een uitgelezen kans om te sprinten voor de dagzege. In de tweede etappe naar Aguilar de Campoo staan er wel twee beklimmingen van derde categorie op het menu, maar de finale is – zeker voor Spaanse begrippen – relatief vlak.