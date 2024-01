zondag 14 januari 2024 om 09:32

Lotte Kopecky rijdt in 19 minuten naar twee Europese titels: “Wel heel bijzonder”

Lotte Kopecky leverde zaterdagavond wel een zeer bijzondere prestatie op de Europese kampioenschappen baanwielrennen in Apeldoorn. Binnen een tijdsbestek van slechts 19 minuten kroonde ze zich tot zowel de nieuwe kampioene op de puntenkoers als de afvalkoers. “Wat moet ik erop zeggen?”, kon ze het zelf amper bevatten.

Kopecky kroonde zich zaterdag om 19.55 uur eerst tot Europees kampioene op de puntenkoers. De Belgische topper greep net na half koers de leiding en zou die niet meer uit handen geven. Anita Yvonne Stenberg werd tweede, Jarmila Machacova derde. Tijd om van deze Europese titel te genieten, was er echter niet bij voor Kopecky. Ze moest – na een ereronde en een pauze van amper zeven minuten – namelijk weer aan de bak.

Het bleek voor Kopecky echter wel net voldoende om weer energie te tanken, en zich klaar te maken voor de afvalkoers. Waar haar Noorse concurrente Stenberg niet meer de power had om mee te doen voor de medailles, bleek Kopecky zelfs sterk genoeg om een tweede Europese titel binnen te slepen, om 20.14 uur. “Dit is inderdaad wel heel bijzonder”, vertelde ze na afloop in gesprek met Het Nieuwsblad.

“Ongezien? Ja, toen ik het programma destijds onder ogen kreeg en zag dat ze de puntenkoers en de afvalling pal na elkaar hadden geprogrammeerd, vond ik dat ook bizar. Dat is nog nooit gebeurd, denk ik. Maar ik ben blij dat ik de coach (Kenny De Ketele, red.) toch heb kunnen overtuigen om ze allebei te rijden. Kenny stuurde me eerst nog: ‘Lotte, heb je dat nu echt nog nodig?’ Maar Iljo Keisse heeft ooit iets gelijkaardigs gedaan. ‘Heeft een man dat dan meer nodig’, antwoordde ik hem. Dus heeft hij mij maar laten doen.”

“Hoe kapot ik was na de puntenkoers? Dat viel eigenlijk best mee. Ik kon netjes mijn punten sprokkelen en moest nooit echt voluit gaan in de sprints. Bovendien was ik nog voor de slotsprint zo goed als zeker van winst. Dat scheelde. Wat moet ik erop zeggen?. Dat het echt wel speciaal is. Of zoals ze in Nederland zeggen: écht vet. Cool.”

Sportieve revanche

Kopecky wist zo op een grandioze manier sportieve revanche te nemen, na een tegenvallend optreden in het omnium. “Vrijdagavond was ik echt wel ontgoocheld. Zevende, dat is gewoon onder mijn niveau. Anderzijds kon ik het nadien ook wel relativeren. Nu: ik blijf hopen dat het er ooit eens echt uitkomt in het omnium. Misschien moet dat dan maar in Parijs gebeuren. Intussen ben ik in ieder geval al heel blij dat ik mijn regenboogtruien eer heb kunnen aandoen met deze dubbele Europese titel.”