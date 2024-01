zaterdag 13 januari 2024 om 20:16

Lotte Kopecky wint ook EK afvalkoers en verovert bijzondere ‘dubbel’

Lotte Kopecky heeft een bijzondere prestatie geleverd op de Europese kampioenschappen baanwielrennen in Apeldoorn. Binnen een tijdsbestek van een half uur kroonde ze zich tot zowel de nieuwe kampioene op de puntenkoers als de afvalkoers.

De puntenkoers was niet het enige duuronderdeel voor vrouwen op de derde avond van het EK baanwielrennen. Ook de afvalkoers stond namelijk op het programma. Lotte Kopecky, winnares van de puntenkoers, mocht proberen haar titel te verdedigen in de afvalkoers en was een van de rensters die in beide nummers aan de start verschenen. Ook de Noorse Anita Stenberg, de Litouwse Olivija Baleisyte en de Griekse Argyro Milaki deden de ‘dubbel’.

Namens Nederland stond de 19-jarige Babette van der Wolf aan het vertrek. Andere bekende namen aan de start waren de Française Valentine Fortin en de Portugese Maria Martins. Of het toeval was, of niet: de Griekse Milaki, een van de vrouwen die al de puntenkoers in de benen had, was de eerste afvaller. Van der Wolf was de negende afvaller, nadat ze onder in de baan opgesloten zat. Daarmee werd de Nederlandse tiende.

Vervolgens moesten ook Baleisyte, Fortin en Stenberg de wedstrijd vroegtijdig verlaten. De wereldkampioene, Kopecky, handhaafde zich ondertussen met ogenschijnlijk gemak. Nadat Maria Martins was afgevallen, waren alleen Chiara Consonni, Kopecky, Lea Lin Teutenberg en Jessica Roberts in de baan. Consonni was de volgende die eruit moest, waarna ook Roberts het hoofd moest buigen.

Het was niet aan Kopecky af te lezen dat ze al een wedstrijd in de benen had. Teutenberg was nog fris, maar moest zich ook gewonnen geven. Daarmee haalde de Belgische haar tweede Europese titel van de dag binnen.