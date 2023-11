Niels Bastiaens • dinsdag 28 november 2023 om 09:15

Lotte Kopecky richt pijlen op olympische medailles: “Nederland zal niet dezelfde fout maken als in Tokio”

Interview Bijna acht maanden voor de Olympische Spelen van Parijs heeft Lotte Kopecky haar ambities uitgesproken. Dat wil echter niet zeggen dat haar volledige seizoen in het teken van de Spelen staat, zo vertelt de wereldkampioene op de weg aan onder andere WielerFlits.

Belgian Cycling organiseerde maandag een bijeenkomst voor alle potentiële deelnemers aan de Spelen. Onder andere Gouden Greg Van Avermaet kwam een deel van de 55 renners uit verschillende disciplines toespreken. “Ons informeren en inspireren, dat was het doel van deze dag. Over verplaatsingen, venues, hotels. Maar allemaal heel algemeen. Er is bijvoorbeeld nog niet beslist of we in het olympisch dorp of rennershotel zullen verblijven, maar in Tokio leek het dorp me wel tof. Dus allicht doe ik een combinatie van beiden.”

Lotte, met het omnium en de koppelkoers op de piste, en de weg- en tijdrit zijn er vier potentiële disciplines waar je in actie kan komen in Parijs. Waar liggen jouw grootste kansen?

“Ik zou zeggen de wegrit, maar die is heel onvoorspelbaar. Als alles goed loopt en ik de juiste conditie te pakken heb, moet ik ook in het omnium mee kunnen doen voor medailles. Ik heb de stappen gezet die nodig zijn om daar voor de medailles te gaan.”

Je zal echter niet alles kunnen rijden. De ploegkoers lijkt op dit moment onzeker, gezien de schorsing van je vaste koerspartner Shari Bossuyt.

“Idealiter doe ik twee onderdelen, misschien drie. Wat de ploegkoers betreft: alles is afhankelijk van wat er met Shari zal gebeuren. We kunnen ook nog de evolutie van de andere rensters afwachten. Als het de moeite niet is, zal ik zelf sowieso niet rijden. De ploegkoers valt twee dagen voor het omnium, en het is toch een nummer met risico’s. Dus als de medaillekansen er niet groot zijn, rijd ik beter niet.”

Wat weet je al over het parcours van de wegrit in Parijs?

“Ik heb het al eens bekeken, en ik denk wel dat het een parcours is waar verschillen kunnen worden gemaakt. Binnenkort ga ik sowieso verkennen. Wat ik al zeker weet: we mogen met maximaal vier renners per land starten, dus het zal een heel andere koers worden dan we gewend zijn. Ik zou het niet meteen met iets kunnen vergelijken, maar je weet nu al dat het lastig zal worden om te controleren.”

Behoort een scenario zoals in Tokio (waar vroege vluchtster Anna Kiesenhofer de favorieten verraste) dan weer tot de mogelijkheden?

“Ik denk dat iedereen zijn lesje wel geleerd heeft. De vroege vlucht zal nooit zo veel voorsprong krijgen als in Tokio, maar iemand zal zijn verantwoordelijkheid moeten nemen, hé. Nederland? In Tokio zijn ze met vier kopvrouwen gestart. Ik denk dat ze deze keer niet dezelfde fout zullen maken en eerder kiezen voor twee leiders en twee knechten.”

Spelen die kleine ploegen in jouw voor- of nadeel?

“Op zich ben ik er wel blij mee. Het is nooit fijn om tegen een sterk Italiaans of Nederlands blok te moeten opboksen. Ze zijn in de breedte ongelooflijk sterk. België kan daar een sterke ploeg van vier rensters tegenover kunnen zetten, waardoor ik me niet benadeeld moet voelen ten opzichte van de andere ploegen.”

In hoeverre staat 2023 voor jou in het teken van de Olympische Spelen?

“Ik wil mijn focus er niet tweehonderd procent op leggen. Sowieso wordt het voorjaar ook heel belangrijk. Als je daarna met een goede flow naar Parijs kunt vertrekken, dan geeft dat sowieso een goed gevoel. Het is wel een feit dat ik op een van de beste punten ooit in mijn carrière sta. Als alles perfect verloopt, zou het weleens een heel mooie maand kunnen worden, maar koers blijft onvoorspelbaar.”

Hoe gaat jouw opbouw richting Parijs eruit zien?

“Gelijkaardig aan dit jaar, want het WK lag toen ook in augustus. Ik heb toen wel de Tour gereden, maar die valt nu na de Spelen. De Giro is zeker een optie. Maar ik kijk eerst vooruit naar het voorjaar. We weten nog niet hoe alles daar verloopt. Je kunt nu wel heel de planning al vastleggen, maar die gaat toch nog tien keer veranderen. Na het voorjaar maken we de exacte plannen.”

Ligt die focus nu al volledig bij volgend jaar, of kan je ook genieten van wat je dit jaar hebt gerealiseerd?

“Een beetje van beide. Ik probeer te genieten, maar kijk ook graag vooruit naar wat er volgend jaar aankomt. Ik wil heel graag bevestigen. Het seizoen dat ik dit jaar gereden heb, zal niet gemakkelijk te evenaren zijn. Maar ik wil wel opnieuw het beste eruit te halen. Het wordt een heel belangrijk jaar, met de Spelen. Dat moet een extra motivatie zijn om het opnieuw zo goed mogelijk te doen.”