Lotte Kopecky overwint in massasprint Veenendaal-Veenendaal Classic

Lotte Kopecky heeft de Veenendaal-Veenendaal Classic op haar naam geschreven. De renster van SD Worx was na een vlakke koers van 140,5 kilometer sneller dan Martina Fidanza en Daria Pikulik. Voor Kopecky was het haar vierde zege van het seizoen.

Voor de derde keer gingen de vrouwen de strijd met elkaar aan in deze wedstrijd. Een uitdagende lus met passages van de Grebbeberg en de Paardenveld stond vandaag vier keer op het menu. Via Wageningen, Rhenen en de lange binnenvelden raasde het vrouwenpeloton steeds weer door Veenendaal, waar de finish traditiegetrouw lag op de Kerkewijk. Dit keer werd daar in een massasprint gevochten om de overwinning.

Met onder meer Lotte Kopecky, Rachele Barbieri en Fem van Empel stonden er absolute wereldtoppers aan de start van de Nederlandse klassieker. Al vlot na het startsein ontsnapte Eline Jansen (WV Schijndel). Sophie Edwards (ARA) en Anneke Dijkstra (GT Krush Rebellease) vonden later hun weg naar de koploopster. Enkele rensters, waaronder Van Empel, probeerden zich tevergeefs bij de kopgroep te voegen.

Kopecky zegeviert

Net voor de ingang van de laatste ronde werden de vluchters ingerekend. Met een tegenwind reed het peloton vervolgens gezamenlijk richting de eindstreep. Daar bleek Lotte Kopecky sneller te zijn dan haar concurrenten. Martina Fidanza en Daria Pikulik kwamen net te kort voor de eindzege en vulden het podium naast de Belgische renster aan met respectievelijk een tweede en derde plaats.