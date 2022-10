Lotte Kopecky over WK baanwielrennen: “Zeer goede test voor de Olympische Spelen”

Lotte Kopecky is een van de blikvangers binnen de Belgische selectie voor het WK baanwielrennen in Frankrijk (12-16 oktober). De winnares van de Strade Bianche en Ronde van Vlaanderen, en de nummer twee van het wereldkampioenschap in Australië, bereidde zich in Aigle voor op het pistetoernooi. “Het was een lang seizoen, maar ik wil in Saint-Quentin-en-Yvelines niet starten om enkel maar de hoop te vullen”, aldus Kopecky in gesprek met Sporza.

“Integendeel”, gaat de 26-jarige renster door. “Op het WK zette ik vorig jaar de kers op de taart en dit jaar heb ik ook al mooie dingen laten zien.” In augustus pakte Kopecky twee gouden plakken op de EK baanwielrennen in München. Ze won zowel de afval- als de puntenkoers. Deze week verdedigt ze haar wereldtitel in de puntenkoers. Daarnaast start ze nog in de afval- en ploegkoers.

Kopecky wil dus presteren in Saint-Quentin-en-Yvelines (waar gereden zal worden op de olympische wielerbaan), maar ze kijkt ook al verder vooruit. “De Olympische Spelen van Parijs 2024 zitten in mijn hoofd. Ik kan de piste daarom niet zomaar links laten liggen. Ik rijd de ploegkoers met Shari Bossuyt. We bouwen dus verder aan de toekomst. Dit is een zeer goede test naar de Spelen toe.”

Hoe ziet de weg naar de Olympische Spelen er verder uit? “Vanaf volgend seizoen beginnen de olympische kwalificaties. Het zal puzzelen worden hoe we de piste en de weg gaan combineren. Dat komt wel in orde. Een olympische medaille staat op mijn verlanglijstje, maar ook Parijs-Roubaix en het WK 2023 in Glasgow. Maar nu eerst dit WK.”