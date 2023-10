zondag 8 oktober 2023 om 11:08

Lotte Kopecky openhartig over suïcide broer: “Kwaad dat hij niet geholpen kon worden toen hij dat wou”

Lotte Kopecky kende een bijzonder succesvol seizoen als renster, maar op persoonlijk vlak was 2023 vooral ook een heel moeilijk jaar. In maart verloor ze haar broer Seppe, die op 29-jarige leeftijd uit het leven stapte. In gesprek met HLN doet een openhartige Kopecky haar verhaal.

“Mijn broer was iemand, écht waar, met het hart op de juiste plaats”, vertelt Kopecky, die door Seppe begonnen is met wielrennen. “Já, hij had problemen met drugs en alcohol, maar als hij mensen kon helpen, dééd hij dat.”

Kwaad

Seppe wilde graag afkicken en stond op een wachtlijst bij een instelling. Maar daar was geen plaats, vertelt Kopecky. “Dat hij uiteindelijk zelfmoord pleegde: ik heb daar veel over nagedacht, maar ik ben er niet kwaad om. Ik snap dat het in bepaalde situaties niet meer gáát en dat het niet meer lukt om te vechten. Maar ik ben wel kwaad om het feit dat mijn broer niet geholpen kon worden toen hij dat wou. Seppe wóu hulp. Hij kon het niet alleen en dat besefte hij. We hebben hem die kliniek niet moeten induwen of moeten inproppen, zo van ‘doe er nu iets aan’, nee, hij wou dat zélf.”

Kopecky stelt dat het probleem groter is. “Seppe was niet de enige, zoals mijn broer zijn er nóg. Ik bedoel dan: mensen die een drugs- of alcoholproblematiek hebben en niet geholpen worden. Wat als die straks óók geen uitweg meer zien? Mijn broer was niet de eerste die uit het leven stapte, hij zal ook de laatste niet zijn. Ik wil me dat niet eens voorstellen, dus já, ik ben kwaad. In de eerste plaats misschien nog op de mensen die die rommel verkopen en er een heel mooi leven op nahouden. Ik hoop dat ze zich schuldig voelen. Om hoe ze anderen in de miserie storten. En zelfs in de dood.”

“Ik weet niet hoe ik het heb gekund”

Ondanks het overlijden van haar broer, reed Kopecky nog een ontzettend goed seizoen, met onder meer winst in de Ronde van Vlaanderen, een tweede plaats in de Tour de France Femmes en een wereldtitel op de weg. “Ik weet niet hoe ik het heb gekund, ik weet niet waar ik de kracht vandaan heb gehaald, maar het had gewoon geen zin om te zeggen ‘Ik gooi de handdoek in de ring’. Mijn broer zag voor zichzelf dan misschien geen uitweg, ik ben zeker dat hij wou dat ik wél bleef verderdoen.”

“Komt er nog een weerslag? Het zou zomaar kunnen. Het seizoen is afgelopen, ik ben me ervan bewust dat de man met de hamer alsnog kan langskomen, maar als dat gebeurt, zal ik voorbereid en goed omringd zijn. Ik zou volgend jaar graag in dezelfde staat en dezelfde conditie aan de start staan, maar dan moet ik nu eventjes goed zorgen voor mezelf en dus zal ik deze winter tegen veel dingen ‘nee’ moeten zeggen.”

Denk jij aan zelfdoding? Neem 24/7 gratis en anoniem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via 0800-113 of chat op 113.nl.

Meer info via https://www.113.nl/sites/default/files/113/2020 middelen/Handreiking mediaprofessionals.pdf