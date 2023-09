woensdag 20 september 2023 om 16:19

Lotte Kopecky net naast podium op EK tijdrijden: “Ergens wel jammer”

Geen medaille voor Lotte Kopecky op het EK tijdrijden in Emmen. De wereldkampioene op de weg uit België eindigde op een vijfde plaats, op slechts vijf seconden van het podium. “Ik heb een beetje een dubbel gevoel”, gaf Kopecky na afloop van haar tijdrit toe bij de NOS.

“Dat Marlen Reusser er bovenuit zou steken, had ik verwacht. Daarachter zat het voor de podiumplaatsen dicht op elkaar, dat maakt het ergens wel jammer. Ik heb ook het gevoel dat ik nergens iets heb laten liggen, dus mag ik wel blij zijn”, stelt Kopecky na haar tocht door het winderige Drenthe.

“Het was heel stevig. Je moest echt beuken tegen de wind, erin gaan hangen zelfs. Het is ook een heel lastige tijdrit om in te delen. Ik ben geen specialist, maar deze tijdrit is lastig te vergelijken. Ik merkte wel dat indelen cruciaal is”, geeft ze aan.

Zaterdag is Kopecky ook de topfavoriete voor het EK wielrennen op en rond de VAM-berg. Waar meerdere rensters aanlopen tegen vermoeidheid na een lang seizoen, is de Belgische nog hongerig. “Het is de laatste keer van het seizoen. We zijn hier en we gaan met volle goesting. Nauurlijk ben ik nog hongerig”, lacht ze. “Het was een mooi seizoen, maar juist dan wil je meer en meer. Dat zal zaterdag niet anders zijn.”