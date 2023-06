Lotte Kopecky na vijfde zege op BK tijdrijden: “Vier op een rij werd een beetje saai”

Video

Lotte Kopecky knalde donderdag naar haar vijfde titel als Belgisch kampioene tijdrijden. In de regen reed de renster van SD Worx resoluut naar de winst, ondanks dat ze ten val kwam. Kopecky had uiteindelijk meer dan een minuut voorsprong op Febe Jooris en Marthe Goossens. “Winnen geraak je nooit beu.”

Kopecky en het BK tijdrijden, het is een goede combinatie. In Herzele kroonde ze zich namelijk tot de vijfde keer op rij tot Belgisch kampioene. Vijf op een rij, een nieuw gezelschapsspel? “Haha, ja. Vier op een rij werd een beetje saai, dus maakten we er vijf op een rij van”, vertelde Kopecky na afloop met de glimlach tegen WielerFlits.

“Winnen geraak je nooit beu, maar de eerste zege blijft toch het meest speciale.” Van een leien dakje ging het toch niet helemaal voor de Belgische alleskunner, want onderweg ging ze even tegen de grond. “Er lag een linke bocht naar rechts en ik had iets te veel snelheid en schatte het verkeerd in. Ik raakte kort mijn voorrem aan en ging onderuit. Ik denk niet dat er veel schade is.”

Lees ook: Vijf op een rij: Lotte Kopecky ondanks val opnieuw tijdritkampioene van België

Zondag start Kopecky ook als topfavoriete op het BK wielrennen voor vrouwen. Die wedstrijd kan wel helemaal anders uitdraaien, denk maar aan het BK van vorig jaar, toen Kim De Baat verrassend won. “We zullen zondag zien of het een tegen allen zal zijn. Ik hoop dat het een mooie koers wordt en dat we een verdiende winnaar krijgen.”