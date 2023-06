Vijf op een rij: Lotte Kopecky ondanks val opnieuw tijdritkampioene van België

Lotte Kopecky is Belgisch kampioene tijdrijden geworden. In Herzele versloeg de 27-jarige renster van SD Worx Febe Jooris en Marthe Goossens. Het was voor de vijfde keer op rij dat Kopecky de nationale titel in het tijdrijden behaalde.

De Belgische kampioenschappen tijdrijden vinden dit jaar plaats in Herzele. Ex-renster Sofie De Vuyst uit Zottegem tekende een omloop uit van 20,8 kilometer, in de vorm van een acht. Terwijl de mannen elite later vandaag twee rondes moeten afleggen, reden de vrouwen aan het begin van de middag één ronde. Na 10,7 kilometer op de vlakke, maar technische ronde werd een tussentijd opgenomen.

Marion Norbert-Riberolle zette de eerste richttijd neer op het parcours in Herzele. Dat deed ze onder regenachtige omstandigheden, wat voor gladde wegen zorgde. Julie De Wilde ondervond dat aan den lijve en ging onderuit, maar gelukkig leek de lichamelijke schade mee te vallen.

Kopecky ongenaakbaar

Ondertussen was ook Lotte Kopecky, als allerlaatste, ook vertrokken. Bij het eerste tussenpunt klokte de topfavoriete veruit de beste tijd. Ze was 25 seconden sneller dan Sara Van de Vel, die daar tot dan toe de tabellen aanvoerde. In het tweede deel van de chronoproef kwam de topfavoriete ten val, maar zelfs een schuiver wist haar niet te stoppen. Ze breidde haar voorsprong op de rest van het veld alleen maar verder uit.

Uiteindelijk haalde Kopecky de 18-jarige Febe Jooris net voor de streep in. Laatstgenoemde eindigde zo nog wel als tweede, zes seconden voor Marthe Goossens. Goossens pakte dus het brons.