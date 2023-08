Lotte Kopecky na tweede wereldtitel: “Moest wat energie sparen”

Na goud op de afvalkoers pakte Lotte Kopecky dinsdag ook goud op de puntenkoers. Na afloop geeft de Belgische renster aan niet voluit te zijn gegaan om titel over de streep te trekken. “Ik kon ook winnen met twaalf punten voorsprong, maar ik moest ook wat energie sparen. Het is nog een drukke week.”

“Ik heb de koers goed gelezen en de juiste momenten gekozen om mijn aanvallen te plaatsen”, doet Kopecky het verhaal van haar wedstrijd bij Sporza. “De Française had een halve baan voorsprong, dus haar mocht ik geen ruimte meer gunnen. En ik pakte ook wat punten in het begin, om tussen de mensen te staan.”

“Daarna moest ik enkel Baker in de gaten houden. Het is nooit leuk dat iemand zo op je focust, maar dat is nu eenmaal wat ik moest doen. Het was een goede wedstrijd”, aldus de Belgische.

Woensdag gaat Kopecky voor goud op het omnium, Wat ze daarvan denkt? “Ik ga nu niet zeggen dat ik morgen zomaar ga winnen, dat is te belachelijk voor worden. Maar als ik kan, ga ik dat zeker doen.” Zondag staat ook nog de wegrit op het programma. “Het is een zeer zwaar rondje, zwaarder dan wat sommigen ooit al gereden hebben”, eindigt ze. “Al denk ik wel dat ik na morgen genoeg tijd heb om te recupereren tot zondag.”

