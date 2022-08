Lotte Kopecky na tweede EK-titel: “Mijn toernooi is nu al een succes”

Voor Lotte Kopecky gaat het Europees kampioenschap baanwielrennen vandaag verder met het omnium, maar eigenlijk is haar EK al geslaagd nadat ze gisteren in de puntenkoers haar tweede gouden medaille opstreek.

“Ik had goede benen. Ik wachtte soms iets te lang met reageren, maar elke keer kon ik iedere aanval beantwoorden. Het was een heel fijn gevoel om zo sterk te zijn in de race”, vertelde de veelzijdige renster van het Nederlandse Team SD Worx, die dit seizoen op de weg onder meer Strade Bianche en de Ronde van Vlaanderen won, na afloop.

Na twee gewonnen onderdelen, naast de puntenkoers ook de afvalkoers, zit het toernooi voor Kopecky er nog niet op. “Mijn toernooi is al een succes. Ik doe ook nog het omnium. Het zou mooi zijn om zo door te gaan, maar ik ga de wedstrijd gewoon benaderen zoals ik de afgelopen dagen deed en proberen het beste te doen wat ik kan. We zullen zien waar dit me zal brengen.”