Lotte Kopecky na nieuwe tijdrittitel: “Tandje moeten bijsteken”

Interview

Lotte Kopecky heeft voor de derde keer op rij de Belgische tijdrittitel veroverd. Al had ze het lange tijd niet onder de markt met Julie Van De Velde. “Halverwege was het even schrikken”, aldus Kopecky. “Ik heb in de tweede helft een tandje bijgestoken.”

Kopecky liet bij het eerste tussenpunt pas een vierde tijd noteren. Minder goed dan Julie Van De Velde, maar ook Sara Van De Vel en Julie De Wilde deden beter. “Het was best een moeilijk parcours om het goede ritme te vinden”, reageerde Kopecky na afloop. “Met toch heel wat bochten. En ik wilde niet teveel risico pakken.”

Maar toen de titelverdedigster halverwege vaststelde dat ze nog steeds een achterstand had op Van De Velde, was ze er toch niet helemaal gerust in. “Ik wist wel dat ik niet zou verzwakken in de tweede ronde en dat ik niet vol vol gegaan was in de eerste helft, maar ik wist uiteraard niet hoe Julie had ingedeeld. Panikeren is niet het juiste woord, maar ik was er niet helemaal gerust in.”

Dus ging Kopecky toch wat harder op de trappers duwen. Finaal haalde ze het toch met een verschil van 14 seconden op Van De Velde en 17 seconden op de verrassende Julie De Wilde. Dat ze uiteraard nog in volle opbouw zit richting de Olympische Spelen, gaf Kopecky nog mee. “Deze titel is leuk, maar was nu ook geen must. Ik heb dit jaar hogere doelen.”

“Het is nog vijf weken tot de wegrit in Tokio”, gaat Kopecky verder. “Het baanprogramma begint nog later. Met andere woorden, de finetuning gaat nu pas beginnen. Maar ik zit wel op schema. Mijn ambities voor het BK op de weg, zondag in Waregem? Goh, dat BK is een ambetante koers. Toppers als Julie (Van De Velde) en Jolien (D’hoore) hebben geen ploeggenoten, ik heb alleen Valerie (Demey, red). Het wordt een heel moeilijk te voorspellen koers.”