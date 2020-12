Lotte Kopecky krijgt wildcards voor Wereldbekers Dendermonde en Hulst

Belgische wegkampioene Lotto Kopecky breit nog een verlengstuk aan haar veldritcampagne. Nadat ze eerder al in Ruddervoorde, Oudenaarde en Antwerpen croste, zal ze nog vier keer in actie komen. Pas na het BK in Meulebeke richt ze haar vizier opnieuw op de weg.

Volgende week zaterdag gaat Kopecky van start in de Superprestigemanche van Heusden-Zolder. Vervolgens staan haar eerste wereldbekermanches veldrijden ooit op de agenda. Zowel voor Dendermonde (27 december) als voor Hulst (3 januari) krijgt Kopecky een wildcard van bondscoach Sven Vanthourenhout. Tot slot rijdt ze op 10 januari het Belgisch kampioenschap in Meulebeke.

Eventuele deelname aan het WK in Oostende lijkt voorlopig niet aan de orde. “We hebben het erover gehad”, vertelt Vanthourenhout. “Ik wilde dat zeker in overweging nemen, maar het zou misschien niet verstandig zijn, gezien haar voorbereiding op haar wegprogramma en de Olympische ploegkoers. Ook zij moet keuzes maken.”