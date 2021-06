Lotte Kopecky: “Ik denk ook aan de olympische wegrit”

Gisteren kondigde SD Worx de komst van Lotte Kopecky aan. In de marge van die presentatie gaf Kopecky aan dat ze, naast haar optreden op de baan in Tokio, ook denkt aan de olympische wegrit. “Ik ben vragende partij, maar we moeten nog bekijken of het haalbaar is.” Pas eind deze maand worden de Belgische wielerselecties voor de Spelen bekendgemaakt.

Kopecky heeft in functie van Tokio al een hoogtestage achter de rug. “Vanaf nu is het kwestie om de basis die ik daar legde, te onderhouden. En de pistetrainingen worden intensiever en frequenter”, gaf de kopvrouw van Liv Racing mee. “Dat er nog een kansje is dat de Spelen niet doorgaan? Daar houd ik geen rekening mee. Als dat nu in mijn hoofd zou spelen, dan zou de focus er niet voor de volle honderd procent zijn en ga je ook niet maximaal presteren. Ik ga ervan uit dat alles doorgaat.”

Kopecky vertrekt op 14 juli naar Japan, zodat ze ruim de tijd heeft om te acclimatiseren. “In tussentijd rijd ik nog Dwars door het Hageland, de nationale kampioenschappen en hopelijk ook nog La Course. Net voor de afreis naar Tokio staat er nog een baanmeeting in Sint-Petersburg op de agenda. Omdat het EK verschoven is naar later dit jaar, wordt dat de laatste test.”

Wegrit in Tokio

Naast haar optreden in de ploegkoers, samen met Jolien D’hoore, is de kans overigens reëel dat Lotte Kopecky in Tokio ook aantreedt in de wegkoers. Dat ving WielerFlits de voorbije dagen op en werd ons door de Antwerpse bevestigd. “Er is nog niets definitief. We bekijken momenteel of de combinatie met de baan haalbaar is en of het parcours niet té zwaar uitvalt”, vertelt ze.

De wegwedstrijd voor vrouwen in Tokio gaat door op 25 juli, pas meer dan een week later begint het baanprogramma. Eind deze maand zullen de Belgische bondscoaches van de diverse wielerdisciplines hun selecties bekendmaken.