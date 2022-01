Lotte Kopecky geplaagd door verkrampte onderrug: “Totaal geen power”

Lotte Kopecky werd op voorhand tot de kanshebbers voor een medaille gerekend, maar moest op het Belgisch kampioenschap veldrijden in Middelkerke genoegen nemen met de vijfde plaats. Na een kanonstart begon al snel haar onderrug op te spelen, waardoor ze terugzakte in de wedstrijd.

Kopecky schoot uit de startblokken en pakte al vlot een gaatje. In de eerste ronde werd duidelijk dat ze met Sanne Cant, Alicia Franck en Marion Norbert Riberolle bij de besten in de wedstrijd was. “Ik had een goede start”, blikte de 26-jarige allrounder terug. “Of dat het plan op voorhand was? Ik wilde een goede start maken omdat ik niet goed wist met hoeveel rensters we boven op dat eerste heuveltje zouden raken. Dus dat was wel de bedoeling.”

Vanaf de eerste passage lopend door het zand begon echter haar onderrug te verkrampen. “Ik had het gevoel dat ik de hele wedstrijd totaal geen power had. Dus dat vond ik wel jammer.” In het veldrijden heeft ze naar het einde toe wel vaker last van haar rug. “Maar nu was het echt vanaf de eerste ronde. Misschien dat het lopen in het zand toch een volledig andere belasting is. Ik kon niet rapper vandaag. En Sanne is wel de verdiende kampioene natuurlijk.”

“Het was afzien door de kou, de regen en de harde wind en het werd ook elke ronde glibberiger op de heuveltjes. Het was zeker geen makkelijke wedstrijd en het was een niet te onderschatten parcours”, aldus Kopecky.