Lotte Kopecky gaat vol voor winst in de Ronde: “Klik gemaakt in Giro d’Italia”

Interview

Krijgen we, elf jaar na Grace Verbeke, eindelijk nog eens een Belgische winnares in de Ronde van Vlaanderen voor vrouwen? Als het van Lotte Kopecky (25) afhangt, wel. “Met de resultaten die ik sinds vorige zomer behaald heb, moet ik die ambitie hebben”, vertelt de naar Oost-Vlaanderen uitgeweken Antwerpse in een interview met WielerFlits.

In tegenstelling tot de meeste van haar ploeggenotes bij Liv Racing keerde Kopecky na Gent-Wevelgem nog een paar dagen terug naar huis in Assenede. “Vorige week, met Brugge-De Panne ook op het programma, bleef ik in het ploeghotel in Gent. Nu mocht ik een paar dagen uit de bubbel.” Vrijdagavond sloot ze opnieuw aan bij de groep.

In de aanloop naar de Ronde was de Belgische kampioen overigens druk gesolliciteerd. “Het vrouwenwielrennen in België blijft aan aandacht winnen, maar omdat het kransje toppers nog te beperkt is, komen de Belgische media uiteraard snel bij Jolien (D’hoore, red.) of mezelf terecht. In alle oprechtheid, ik zit liever op de fiets dan dat ik interviews geef, maar ik neem het er graag bij. Zeker omdat het onze sport ten goede komt.”

Jolien D’hoore was jaren de leading lady van het Belgische vrouwenwielrennen. Heb je het gevoel dat jij de spreekwoordelijke fakkel intussen hebt overgenomen?

“Nee. Jolien is dan wel aan haar laatste jaar bezig, maar het zou fijn zijn om deze zomer op de Spelen in Tokio (D’hoore en Kopecky gaan er voor een medaille in de ploegkoers, red.) te tonen dat we die fakkel met twee kunnen dragen. Als Jolien dan stopt, zal het wel aan mij zijn.”

Het gewicht van de hele natie op jouw schouders… Ben je klaar om die rol te vertolken?

“Ik denk het wel. Maar dan moet je er wel bij vertellen dat ik mezelf de voorbije jaren rustig in die rol heb kunnen ontwikkelen in de schaduw van Jolien. Iedereen keek naar haar. Dat heeft het voor mij wel een stuk gemakkelijker gemaakt.”

Jouw uitslagenlijstje van eind augustus tot nu oogt indrukwekkend. Ik tel veertien topvijfplaatsen in exact twintig koersdagen.

“Ik heb de klik gemaakt in de Giro d’Italia, waarin ik na een tweede en een derde plaats de zevende etappe op mijn naam schreef. Sindsdien ben ik me meer en meer bewust van mijn capaciteiten en dat zorgt ervoor dat ik met meer zelfvertrouwen aan een wedstrijd begin. Ik geloof nu oprecht dat ik kan winnen als alles meezit. Dat was vroeger veel minder het geval.”

Zelfvertrouwen is belangrijk, maar je bent toch ook fysiek sterker geworden?

“Het klinkt wellicht vreemd, maar de lockdown van vorige zomer heeft me goed gedaan. We hebben die periode goed aangepakt. Ik trok de stekker eruit en ging alleen fietsen als ik er zin in had. Pas na een volle maand heb ik terug gefocust beginnen trainen. Dat even op adem komen gaf me een geweldige boost.”

Dan toch mentaal… Had jij tot dan een programma dat té vol was, door de combinatie weg-baan?

“Goh. Ik ben voorstander van die combinatie, hé. Maar ik wilde zowel op de weg als op de piste presteren. De Belgische federatie wil ook op de baan resultaten, maar het voorjaar is ook ontzettend belangrijk. Het was altijd zoeken naar een gulden middenweg en de afgelopen jaren was er soms iets te weinig ruimte voor herstel.”

“Jammer dat dat verschrikkelijke coronavirus aan de basis ligt, maar dat jaartje uitstel van de Olympische Spelen, daar ben ik hoe langer hoe meer tevreden mee.”

Je bent nu 25. Bereikt Lotte Kopecky stilaan haar topniveau? Of is er nog ruimte voor progressie?”

“Bij testen zien we dat ik momenteel mijn beste waardes ooit haal. Op papier heb ik in elk geval een grote stap gezet. Mijn sprint is beter geworden, ik verteer makkelijker de hellingen… Toch zijn de vrouwen op hun best rond hun dertigste. Dus ga ik er zeker nog vanuit dat ik nog progressie kan maken. Niet in iets specifiek, meer in de combinatie van dat alles.”

In Gent-Wevelgem werd je voor het tweede jaar op rij tweede. Wat miste je daar?

“Ik botste op een indrukwekkende Marianne Vos. Ik was teleurgesteld dat ik niet won, maar ik was zeker niet ontgoocheld over mijn wedstrijd. Ook niet over de ploeg of over mijn sprint. Soms word je op je waarde geklopt. Het is niet dat ik met vijf centimeter geklopt ben in Wevelgem. Marianne was gewoon impressionant.”

Hoe knap je uitslagen er ook uitzien, die topklassieker winnen, blijft voorlopig uit.

“Klopt. Daarom sta ik zondag ook aan de start met de intentie de Ronde van Vlaanderen te winnen. Met de resultaten die je daarnet opsomt, moét ik die ambitie hebben.”

Stond je vorig jaar nog niet met die ingesteldheid aan de start?

“Jawel, maar in mindere mate. Als je start, kan je altijd winnen. Conditioneel was ik echter nooit beter dan nu. En ik heb een sterke ploeg achter mij. Bij Lotto Soudal stond ik er in de finale alleen voor. Dat is bij Liv Racing anders. Soraya Paladin en Alison Jackson gaven afgelopen zondag een supergoede indruk. De hele ploeg is gemotiveerd en dat geeft me het gevoel dat het mogelijk is.”

Wie zijn in jouw ogen de topfavorieten?

“Anna van der Breggen en Ellen van Dijk schat ik zeer hoog in. Maar ook Elisa Longo Borghini en Katarzyna Niewiadoma zijn sterk. Er staan toch een aantal vrouwen op mijn favorietenlijstje. En daar wil ik mezelf ook graag tussenzetten.”

Heb je al een tactiek in gedachten? Denk jij bijvoorbeeld aan anticiperen, zoals in Strade Bianche?

“Nee. Ik vind niet dat ik daar energie moet in steken. Ik heb dat inderdaad wel gedaan in Strade, omdat het er mijn eerste deelname was en ik niet wist wat ik ervan moest verwachten. Lag dat parcours nog binnen mijn mogelijkheden of niet? Achteraf gezien bleek dat mee te vallen en had ik daar die energie niet moeten insteken. In de Ronde van Vlaanderen kon ik vorig jaar de besten al volgen op de hellingen. Ik verwacht dat ik dat nu ook kan.”

Beleven jullie die Ronde van Vlaanderen even intens als de mannen?

“Oh jawel! Ik herinner me twee jaar geleden, toen er nog publiek was, de passage over de Oude Kwaremont. Dat gevoel kan je niet beschrijven. De historie van de Ronde, dat leeft zó hard, ook bij de vrouwen. Iedereen wil die koers op haar palmares. Het is de belangrijkste klassieker van het jaar, samen met Parijs-Roubaix. Die staat straks (in oktober, red.) voor het eerst op onze kalender, maar dat maakt niet uit. We nemen die traditie van de mannen graag mee.”

Door het uitstellen van Parijs-Roubaix zit jouw voorjaar er na zondag op?

“De Brabantse Pijl staat nog op mijn programma, maar ik ben nog niet honderd procent zeker dat ik start. Drie dagen later moet ik in Gent immers een internationale baanmeeting rijden. Daar wil ik honderd procent fris aan de start staan. Na de Ronde gaat de focus immers volledig naar de Spelen. Ik rijd nog wel een tweetal kortere rittenkoersen, maar ook dat is in functie van Tokio, mijn grootste doel van 2021.”