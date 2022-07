Lotte Kopecky derde in eerste rit Tour Femmes: “Geeft vertrouwen”

Lotte Kopecky stuitte in de openingsrit van de Tour de France Femmes op twee Nederlandse sprintsters. De Belgische van SD Worx eindigde op de Champs-Élysées in Parijs als derde achter Lorena Wiebes en Marianne Vos. “Ik heb niet gewonnen, maar ben hier wel redelijk tevreden mee”, vertelt Kopecky aan Sporza.

“Ik dacht even dat ik er niet door kwam”, beschrijft ze de finale, waarin het wat chaotisch was. Maar toch wist Kopecky derde te worden. “Dit geeft vertrouwen voor wat er nog komt. […] In de finale zat ik alleen, want ik zag niet iemand van de ploeg. Daarom moest ik mij op een wiel focussen en mij een weg te zoeken, dat is wel goed gelukt.”

De etappe zelf over de Champs-Élysées verliep goed voor Kopecky. “Het was wel nerveus, maar op zich viel het wel mee. Het is niet dat er veel bochten waren, dat maakt het iets makkelijker. En het was heel leuk met al die mensen aan de kant”, zegt ze.

Door haar derde plek is Kopecky ook derde in het algemeen klassement van de Tour Femmes. In het puntenklassement is ze tweede met 60 punten. Omdat Wiebes (leidster in het puntenklassement met 70 punten) al de gele trui draagt, mag Kopecky maandag het groen aantrekken.