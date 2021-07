Lotte Kopecky (4de): “Niet alleen naar Nederland wijzen, ook VS en Italië gingen in de fout”

Lotte Kopecky is er net niet in geslaagd België een tweede medaille te bezorgen op de Olympische Spelen. De Antwerpse strandde op tien seconden van brons. “Ik heb één fout gemaakt”, verbeet ze achteraf de tranen. “Door niet te reageren op de uitval van Longo Borghini.”

Kopecky reed de wedstrijd die ze moest rijden, maar strandde op een ondankbare vierde plaats. En dat viel de Belgische zwaar. “Ik voelde me goed. Maar ik had sneller moeten reageren toen Elisa Longo Borghini demarreerde. Ik probeerde nog de kloof te dichten, kwam in eerste instantie ook ietsje dichter, maar bleef dan hangen. Ik zat à bloc.”

Waarna Kopecky het had over de vreemde tactische aanpak van het Nederlandse blok, in achtervolging op de drie vroege vluchters. “Ikzelf kon er niets aan veranderen dan Kiesenhofer vooruit bleef”, vertelde ze. “Ik heb gedaan wat in mijn mogelijkheden lag om de boel mee in gang te steken. Maar als je met vier van hetzelfde land niet op kop rijdt, dan weet ik niet wat er in je hoofd speelt.”

Verenigde Staten en Italië

Opvallend, Kopecky wees absoluut niet naar Nederland alleen. “Ook de Verenigde Staten hadden nog vier renners voorin na de klim. Ook de Italiaanse vrouwen waren nog met drie vertegenwoordigd. Dan moet je gewoon vol rijden. Je kan niet op meerdere paarden blijven wedden”, klonk het. Kopecky wist wel degelijk dat de Oostenrijkse voorop reed.

En dat Kiesenhofer vooruit bleef, was voor Kopecky zelfs geen al te grote verrassing. “Als ik van iemand bang was in de kopgroep, dan wel van Kiesenhofer. Ik heb er ooit mee in de ploeg gereden bij Lotto Soudal, ze is echt een hardrijdster. Ze heeft dat goed gezien. Niet veel mensen kenden haar. Kiesenhofer tien minuten geven, dat was een immens cadeau.”

Haar eigen goede prestatie neemt Kopecky nu mee naar het baanwielrennen. “Al moet ik eerst nog deze ontgoocheling verbijten. Ik vind dat ik een medaille verdiende. Op de piste wil ik in elk geval proberen minstens één plaatsje beter te doen dan vandaag.”