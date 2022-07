Lotte Kopecky (11e): “Ik heb vandaag mijn slechte benen teruggevonden”

Het is voorlopig nog niet de Tour de France Femmes van Lotte Kopecky. De Belgische van SD Worx ging zondag met ambitie van start, maar staat na vijf etappes nog met lege handen. Kopecky kwam vandaag in de einsprint niet verder dan een elfde plaats.

Kopecky begon nog in een goede positie aan de eindsprint, maar moest op het moment suprême inhouden en zo was een nieuwe kans verkeken. “De deur ging ineens dicht. Het peloton komt langs recht en dan is het remmen, waardoor je ook alle snelheid kwijt bent”, liet Kopecky na afloop weten aan Sporza.

Toch ziet Kopecky dit niet echt als een gemiste kans. “Ik heb vandaag namelijk weer mijn slechte benen teruggevonden, denk ik. Het draaide vandaag gewoon niet lekker. Ik heb er zelf ook geen verklaring voor. Ik voelde het al van bij de start, maar dacht dat het gewoon nog iets van gisteren was. Ik kwam er echter niet door.”

Morgen volgt er wellicht nog een laatste kans voor Kopecky, als de renners over een geaccidenteerd parcours koersen naar Rosheim. De Belgische kan er echter nog weinig over vertellen. “Ik heb de rit nog niet in detail bekeken, dat zal voor vanavond zijn”, sluit ze af.