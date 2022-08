Lorrenzo Manzin wint slotrit Tour Poitou-Charentes, Stefan Küng eindwinnaar

Lorrenzo Manzin heeft de laatste etappe van de Tour Poitou-Charentes op zijn naam geschreven. In Poitiers was de renner van TotalEnergies de snelste in een massasprint, nadat vroege vluchter Erik Fetter pas diep in de finale was teruggepakt. Stefan Küng stelde de eindoverwinning veilig in de vierdaagse rittenkoers.

De Tour Poitou-Charentes was toegekomen aan alweer de laatste rit. De 185,1 kilometer lange rit ging van Mansle naar Poitiers, de hoofdstad van de regio. Daar eindigde de ronde op een lokale omloop van ruim dertien kilometer, die twee keer volledig moest worden afgelegd. Op het circuit rond Poitiers lagen twee klimmetjes, waarvan de laatste naar de finish leidde. Stefan Küng had in de individuele tijdrit een dubbelslag geslagen en mocht in de witte leiderstrui van beginnen.

Vanuit de start werd door verschillende renners aangevallen, maar door het hoge tempo raakte in eerste instantie niemand weg. Pas na 43 kilometer kwam een kopgroep van zes tot stand. Mikaël Cherel (AG2R Citroën), Samuele Zoccarato (Bardiani), Jokin Murguialday (Caja Rural), Erik Fetter (EOLO-Kometa), Tord Godmestad (Uno-X) en Maël Guégan (Team U Nantes Atlantique) vormden de vlucht van de dag, waarna het peloton gas terugnam.

Groupama-FDJ controleert

De vluchters pakten bijna vier minuten voorsprong, waarmee Zoccarato virtueel aan de leiding van het klassement ging; de Italiaan stond 39e op 3:14 minuten van Küng. Groupama-FDJ, de ploeg van de Zwitser, wilde de kopgroep niet te veel ruimte geven en nam het initiatief in het peloton. In de laatste vijftig kilometer versnelde het peloton en begon de voorsprong van de zes aanvallers langzaam maar zeker terug te lopen.

Bij de eerste passage van de finish, met nog 27 kilometer te gaan, was het verschil teruggelopen tot een minuut. Op de plaatselijke rondes ging Toms Skujiņš (Trek-Segafredo) in de tegenaanval en de Let kreeg Frederik Dversnes (Uno-X) met zich mee. Het duo bleef echter hangen tussen de kopgroep en het peloton. Aan de voet van het voorlaatste klimmetje van de dag ging Fetter in de aanval en liet zijn medevluchters achter.

Fetter bleef alleen van voren over, terwijl de andere vluchters en de twee tegenaanvallers werden ingelopen door het peloton. Vanuit het peloton probeerde Benjamin Thomas, de nummer vier in het klassement te versnellen, maar de baan- en wegwielrenner van Cofidis kreeg witte trui Küng mee in het wiel. De Zwitser kwam niet in de problemen en verdedigde met succes zijn koppositie in het algemeen klassement.

Lorrenzo Manzin sprint naar winst

Fetter werd pas in de laatste kilometer bijgehaald, waarna een sprint de beslissing moest brengen in deze laatste rit. Het was Lorrenzo Manzin die over het beste eindschot beschikte. Het was voor de snelle man van TotalEnergies zijn eerste zege in ruim een jaar tijd; vorig jaar januari won hij de Clàssica Comunitat Valenciana 1969. Voor Küng was het zijn tweede eindzege in een rittenkoers in zijn carrière; vorig jaar schreef hij ook al de Ronde van Valencia op zijn naam.

Küng volgt op de erelijst van de Tour Poitou-Charentes de Brit Connor Swift op.