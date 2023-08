zaterdag 26 augustus 2023 om 21:43

Lorenzo Milesi meteen in het rood in eerste grote ronde: “Had het niet verwacht”

Lorenzo Milesi beleeft in de Vuelta a España zijn droomdebuut in een grote ronde. De Italiaan won met zijn ploeg dsm-firmenich de openingsetappe, en omdat Milesi als eerste over de streep kwam mocht hij zich ook drager van de eerste rode trui van deze Vuelta noemen.

De 21-jarige coureur was dan ook nogal beduusd in het flashinterview na afloop. “Nee, ik had dit niet verwacht. Het voelt geweldig. Het is mooi voor het hele team. Dit was heel emotioneel. Het was zwaarder dan het WK”, zei Milesi, die zich eerder deze maand nog tot wereldkampioen tijdrijden bij de beloften kroonde.

Door de regen was de ploegentijdrit niet zonder gevaar, en veel ploegen namen dan ook zichtbaar minder risico’s. “We namen wat risico’s, maar we hadden een goed vermogensplan. Daar hebben we ons aan gehouden, en dat heeft goed gewerkt. We zijn heel blij met deze overwinning”, aldus het jonge tijdrittalent.