Lorenzo Masciarelli verlaat Pauwels Sauzen-Bingoal en verlegt focus

Lorenzo Masciarelli heeft laten weten dat hij Pauwels Sauzen-Bingoal verlaat. De Italiaanse renner kiest ervoor om zijn focus te verleggen naar de weg. We leerden Masciarelli onlangs nog kennen in onze rubriek Vrijdag, de dertiende.

Lees meer: Vrijdag, de dertiende: Lorenzo Masciarelli van wielernest naar het hart van de koers

“Hopelijk draai ik nu een goed jaar. Allez, beter dan de laatste winter in ieder geval. (…) Ik wil wel betere resultaten rijden. Erg lastig, omdat Belgen en Nederlanders veel meer crossmentaliteit hebben dan Italianen”, vertelde Masciarelli destijds aan WielerFlits. Die betere resultaten zijn er nu niet echt gekomen, waardoor hij een punt achter zijn veldritcarrière bij Pauwels Sauzen-Bingoal zet.

Op sociale media licht Masciarelli zijn keuze verder toe. “Dit is hoe mijn hoofdstuk in België eindigt. Ik heb fantastisch mensen ontmoet, die een groot deel van mijn leven uitmaken. Ik heb nu de beslissing genomen om me meer op de weg te richten. Het was een zeer belangrijke beslissing waar ik veel over heb nagedacht, zowel alleen als met de mensen rond mij.”

Tot slot bedankt de Italiaan onder meer Mario de Clerq en Nico Mattan, twee oud-renners die een zeer belangrijke rol hebben gespeeld in de ontwikkeling van zijn prille carrière. “Ze hebben altijd geloofd in mij en ze hebben me doen groeien als renner. Ik wil hen bedanken voor de prachtige ervaringen.”

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Lorenzo Masciarelli (@masciarellilorenzo)